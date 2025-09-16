https://ria.ru/20250916/rossiya-2042280156.html
Генпрокуратура отразила десять тысяч хакерских атак за полгода
Генпрокуратура отразила десять тысяч хакерских атак за полгода - РИА Новости, 16.09.2025
Генпрокуратура отразила десять тысяч хакерских атак за полгода
Генеральная прокуратура РФ полностью перешла на отечественные компьютерные системы и российское программное обеспечение для защиты от внешних угроз, за шесть... РИА Новости, 16.09.2025
2025-09-16T17:27:00+03:00
2025-09-16T17:27:00+03:00
2025-09-16T17:29:00+03:00
технологии
россия
игорь краснов
генеральная прокуратура рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/02/01/1595543624_0:0:2991:1682_1920x0_80_0_0_666a3399d5870422bcea7fd541166000.jpg
МОСКВА, 16 сен - РИА Новости. Генеральная прокуратура РФ полностью перешла на отечественные компьютерные системы и российское программное обеспечение для защиты от внешних угроз, за шесть месяцев 2025 года отражено более 10 тысяч хакерских атак на инфраструктуру ведомства, сообщил в ходе видеоконференции глав прокурорских служб БРИКС генпрокурор РФ Игорь Краснов. "С 2017 года нами реализуется программа цифровой трансформации, в рамках которой органы и организации прокуратуры, включая территориальные и специализированные подразделения, объединены в Единую защищенную сеть. Для защиты от внешних угроз мы полностью перешли на отечественные компьютерные системы и российское программное обеспечение, используется криптозащита, система мониторинга, направленная на предотвращение утечек чувствительной информации, контроль за действиями пользователей и обнаружение вторжений. Только за первое полугодие текущего года отражено свыше 10 тысяч внешних атак на инфраструктуру ведомства", - сказал Краснов.
https://ria.ru/20250822/khaker-2036892789.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/02/01/1595543624_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_856dff641eb2cdba2dc285c4a4693ec3.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
технологии, россия, игорь краснов, генеральная прокуратура рф
Технологии, Россия, Игорь Краснов, Генеральная прокуратура РФ
Генпрокуратура отразила десять тысяч хакерских атак за полгода
Краснов: Генпрокуратура отразила более 10 тысяч хакерских атак за 2025 год