Генпрокуратура отразила десять тысяч хакерских атак за полгода

16.09.2025

МОСКВА, 16 сен - РИА Новости. Генеральная прокуратура РФ полностью перешла на отечественные компьютерные системы и российское программное обеспечение для защиты от внешних угроз, за шесть месяцев 2025 года отражено более 10 тысяч хакерских атак на инфраструктуру ведомства, сообщил в ходе видеоконференции глав прокурорских служб БРИКС генпрокурор РФ Игорь Краснов. "С 2017 года нами реализуется программа цифровой трансформации, в рамках которой органы и организации прокуратуры, включая территориальные и специализированные подразделения, объединены в Единую защищенную сеть. Для защиты от внешних угроз мы полностью перешли на отечественные компьютерные системы и российское программное обеспечение, используется криптозащита, система мониторинга, направленная на предотвращение утечек чувствительной информации, контроль за действиями пользователей и обнаружение вторжений. Только за первое полугодие текущего года отражено свыше 10 тысяч внешних атак на инфраструктуру ведомства", - сказал Краснов.

