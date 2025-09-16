Рейтинг@Mail.ru
Генпрокуратура отразила десять тысяч хакерских атак за полгода
17:27 16.09.2025 (обновлено: 17:29 16.09.2025)
Генпрокуратура отразила десять тысяч хакерских атак за полгода
технологии
россия
игорь краснов
генеральная прокуратура рф
МОСКВА, 16 сен - РИА Новости. Генеральная прокуратура РФ полностью перешла на отечественные компьютерные системы и российское программное обеспечение для защиты от внешних угроз, за шесть месяцев 2025 года отражено более 10 тысяч хакерских атак на инфраструктуру ведомства, сообщил в ходе видеоконференции глав прокурорских служб БРИКС генпрокурор РФ Игорь Краснов. "С 2017 года нами реализуется программа цифровой трансформации, в рамках которой органы и организации прокуратуры, включая территориальные и специализированные подразделения, объединены в Единую защищенную сеть. Для защиты от внешних угроз мы полностью перешли на отечественные компьютерные системы и российское программное обеспечение, используется криптозащита, система мониторинга, направленная на предотвращение утечек чувствительной информации, контроль за действиями пользователей и обнаружение вторжений. Только за первое полугодие текущего года отражено свыше 10 тысяч внешних атак на инфраструктуру ведомства", - сказал Краснов.
технологии, россия, игорь краснов, генеральная прокуратура рф
Технологии, Россия, Игорь Краснов, Генеральная прокуратура РФ
МОСКВА, 16 сен - РИА Новости. Генеральная прокуратура РФ полностью перешла на отечественные компьютерные системы и российское программное обеспечение для защиты от внешних угроз, за шесть месяцев 2025 года отражено более 10 тысяч хакерских атак на инфраструктуру ведомства, сообщил в ходе видеоконференции глав прокурорских служб БРИКС генпрокурор РФ Игорь Краснов.
"С 2017 года нами реализуется программа цифровой трансформации, в рамках которой органы и организации прокуратуры, включая территориальные и специализированные подразделения, объединены в Единую защищенную сеть. Для защиты от внешних угроз мы полностью перешли на отечественные компьютерные системы и российское программное обеспечение, используется криптозащита, система мониторинга, направленная на предотвращение утечек чувствительной информации, контроль за действиями пользователей и обнаружение вторжений. Только за первое полугодие текущего года отражено свыше 10 тысяч внешних атак на инфраструктуру ведомства", - сказал Краснов.
Эксперты рассказали об атаках хакеров на российские компании
22 августа, 06:36
 
Технологии Россия Игорь Краснов Генеральная прокуратура РФ
 
 
