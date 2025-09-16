https://ria.ru/20250916/rossiya-2042072348.html

К созданию в России суверенной вузовской модели: первые итоги

Пилотный проект по совершенствованию отечественной системы высшего образования вышел на второй этап реализации. Сегодня, помимо Санкт-Петербургского горного, в пилотный пул входят: Балтийский федеральный университет имени Иммануила Канта, Московский авиационный институт, Национальный исследовательский технологический университет МИСИС, Московский педагогический государственный университет, Национальный исследовательский Томский государственный университет.Указ президента России от 12 мая 2023-го, давший старт проекту, определил его срок в три учебных года — c 2023/24 по 2025/26. Результатом должна стать готовая к распространению во всем государстве новая единая вузовская модель. Отечественное образование пытается отказаться от навязанного Западом Болонского процесса с его бакалавриатом и магистратурой и вступить в период формирования образования под задачи государства. О масштабах замысла можно судить по высказыванию главы Минобрнауки России Валерия Фалькова: "Многие не верят, что можно создать что-то за рамками существующих в мире моделей. Но наша страна показала, что возможно исходя из собственного опыта сформировать уникальную национальную образовательную систему. Речь идет о сложной интеллектуальной работе: учесть опыт, отсечь лишнее, привнести новое и двигаться вперед".Провести уже 2026/27 учебный год по новой модели для всех вузов страны вряд ли удастся. Речь пока идет лишь о расширении круга участников эксперимента. Проект, безусловно, подразумевает значительно более серьезную работу, чем формальная смена вывески.Сформулированы несколько основных блоков содержательных изменений вузовской системы. Предусматривается формирование в учебном плане фундаментального ядра с единым перечнем дисциплин по укрупненным группам специальностей, усиление практикоориентированности и связи с рынком труда, дифференцированные сроки обучения в зависимости от сложности программ. Должны измениться также качество и структура профессорско-преподавательского состава. В частности, предполагаются расширение функционала и сближение вузовского сообщества с реальным сектором экономики.Обобщены и структурированы отчеты участников эксперимента на основе перечисленных выше блоков и нескольких дополнительных критериев. Наработки шести университетов проекта — последовательно по каждому направлению — выглядят следующим образом.Вовлеченность студентов в пилотные программыСанкт-Петербургский горный университет еще в 2023/24 учебном году полностью перевел образовательные программы на новые стандарты. Причем речь идет не о косметических изменениях, а о существенной переработке учебного плана и увеличении продолжительности обучения для всех специальностей.Московский авиационный институт (МАИ) по пилотным программам в 2023/24 учебном году провел 40% набора. Были трансформированы профильные направления подготовки укрупненной группы "Авиационная и ракетно-космическая техника". В 2024/25 году вуз смог довести долю набора студентов по пилотным программам до 100%.Остальные участники пилотного проекта до сих пор не перевели все программы на новые рельсы.В Балтийском федеральном университете имени Иммануила Канта (БФУ) к сентябрю текущего года их доля составила 39% (60 программ из 153).Московский педагогический государственный университет (МПГУ) реализует сегодня 60 программ базового высшего образования. Общее количество программ — 155, охват, соответственно, составляет 38,7%.В Томском государственном университете (ТГУ) пилотные программы составляют 14% (46 программ).МИСИС ввел в эксперимент образовательные программы по 11 направлениям подготовки. Всего же, согласно "Вузопедии", у университета 183 программы, то есть новации затронули шесть процентов студентов.Доля охвата не позволяет судить о глубине переработки учебного плана и характере внедренных изменений. Однако она дает представление о выбранной каждым из университетов стратегии эксперимента.Формирование образовательного ядраЭтот смысловой блок возник в качестве ответа вузов на серьезные пробелы в знаниях школьной программы у абитуриентов. Ядро логически связывает школьные предметы с соответствующими вузовскими дисциплинами, создавая фундамент дальнейшего обучения.Санкт-Петербургский горный в свою концепцию ядра заложил возможность окончательного выбора специальности студентом после двух лет обучения. Первокурсники зачисляются на одно из четырех укрупненных направлений: отраслевое, общеиндустриальное, социально-экономическое и прикладное. В течение первых четырех семестров они изучают единый блок общеобразовательных и общетехнических дисциплин, а также введенную в рамках эксперимента новую дисциплину "Основы формирования научных знаний" и базовые основы своей специальности выбранного направления.Степень осознанности выбора профессиональной стези к третьему курсу, естественно, уже намного выше, чем была у абитуриентов. Заложен также мотивирующий фактор: возможность первоочередного выбора дается наиболее успешным студентам.У МАИ ядро составляют базовые инженерные дисциплины, знакомство с трендами гуманитарного мышления, исследовательской и технологической культуры, управления бизнес-процессами, цифровые компетенции.Схожая концепция у ТГУ, МИСИС и МПГУ. БФУ имеет другой взгляд: вуз предлагает унифицированные модули дисциплин не младшим, а старшим курсам. В них содержится часть программы аспирантуры — так университет добивается сокращения продолжительности подготовки аспирантов.Сроки обученияНа получение базового инженерного образования по всем специальностям Санкт-Петербургский горный отводит шесть лет (экономисты — пять). Более короткий срок не позволяет совместить усиление практической составляющей образования и получение глубокого освоения высокотехнологичной фундаментальной теории (знаниевый подход). Диплом "Инженер по специальности…" выдается по итогам защиты выпускной работы с участием компаний-партнеров по трем разделам: технологическому, экономическому и научному. Получение студентом новых научных знаний и успешная их защита, овладение программой "Базовые научные знания" может стать пропуском к получению второго диплома "Инженера-исследователя" с защитой на специальном научном совете.Модель Санкт-Петербургского горного принципиально отличается от предложений других участников проекта. Она отходит от двухуровневого высшего образования. Бакалаврские программы или их переименованные аналоги, по мнению методологов Горного, не могут считаться полноценным высшим образованием. Базовое высшее является фундаментальным и должно давать инженеру все нужные для качественной работы знания и навыки, привести к накоплению новых знаний пожизненно. Необходимость в магистратуре попросту отпадает. Специализированное высшее образование рассматривается в данном случае не как отдельный уровень, а в качестве дополнительного постдипломного образования с целью получения новых знаний и технологий в течение одного года — трех лет обучения, например: конструктор, проектировщик, новые знания, технологии и другие. Так сейчас на этой программе обучаются бакалавры, направленные компаниями, с целью получения компетенций до требований инженерных стандартов. При этом пилотная программа Горного соответствует международным требованиям (ЮНЕСКО) — по объему учебной нагрузки и срокам обучения — к магистрам-технологам. Это важно, так как Россия не выходит из международного образовательного пространства.МИСИС предлагает варьировать сроки подготовки в базе. В течение четырех лет здесь будут готовить инженеров технической эксплуатации по тем или иным направлениям деятельности. Полноценный инженер, как и в БФУ, будет обучаться пять лет, шесть — отводятся на подготовку инженера-исследователя или проектировщика.МАИ предлагает базовое высшее от четырех до пяти с половиной лет и специализированное — один-два года.ТГУ варьирует срок базового обучения от четырех с половиной до шести лет. Вуз предлагает сохранить магистратуру. Внедряются, например, одногодичные программы исследовательской или проектной магистратуры.МПГУ вариативность сроков обучения рассматривает как возможность подготовки учителей с совмещением предметных профилей: учитель одного предмета — четыре года, двух предметов — пять лет, трех — шесть.БФУ предлагает студентам на выбор обучение в течение четырех-шести лет. Как это выглядит на примере образовательной программы по химии: квалификацию "химик" можно получить за четыре года, "инженер-химик" — за пять лет и "химик-исследователь" — за шесть. Даже исходя из названий видно, что за четыре года инженера подготовить невозможно. Выходит, что четырехлетний трек подменяет среднее профессиональное образование. А там подготовка специалистов среднего звена и так уже намного превышает по численности контингента программы по рабочим специальностям.БФУ, как и ТГУ, ратует за сохранение магистратуры. Он также выделяет одногодичный магистерский трек, направленный на получение узкой специализации и решение конкретных профессиональных задач в проектной деятельности. Условием поступления является профильное базовое высшее образование или трехлетний опыт работы в профессии. Эта новация призвана решить серьезную проблему несоответствия профилей подготовки в бакалавриате и магистратуре, но она, по мнению экспертов, построена в логике дотягивания бакалавров до уровня специалитета.Предусмотрен принципиальный отход от принципов магистратуры.Усиление практикоориентированности и связи с рынком трудаНовая модель Горного университета отводит на обязательное практическое закрепление знаний 52 недели в течение шестилетнего образовательного трека: от учебно-ознакомительной практики первокурсников до получения производственного опыта в должности "инженер-стажер".Постоянное взаимодействие с индустриальными партнерами обеспечивает специально созданная кафедра практических навыков и опыта. Для наиболее активных компаний введен новый статус "академический партнер". Компании и вуз совместно оценивают уровень приобретенных студентом производственных навыков, организуют работу квалификационной комиссии по определению остаточных знаний. Представители академического партнера присутствуют на защите дипломных проектов.В процессе производственных практик каждый студент Горного осваивает не менее двух рабочих профессий. Предусмотрено также получение не менее восьми дополнительных профессиональных компетенций, в том числе в области компьютерного моделирования, технического английского языка или работы со специальным программным обеспечением, используемым на передовых предприятиях.Вуз в рамках пилотного проекта не только более тесно взаимодействует с промышленными компаниями, но и развивает собственные учебно-научные технологические полигоны по важнейшим технологическим направлениям. Сегодня их уже семь. Четыре из них — "Саблино" (нефтегазовые, энергетические и строительные кластеры), "Кавголово" (гидрогеологический), "Кузьмолово" (геодезический) в Ленинградской области и "Береговое" (геологический) в Крыму — уже готовы к сетевой работе с профильными вузами. Подобных технологических площадок нет ни у одного другого университета. Они представляют собой крайне важный элемент закрепления практических навыков, сочетая в себе преимущества вузовских лабораторий и научных центров (сосредоточенность на образовательных целях) и реального производства (приближенность к задачам бизнеса).Серьезное усиление практической составляющей образования в рамках пилотного проекта демонстрирует ТГУ. Он, как и Горный, вовлекает партнеров в разработку образовательных программ, предусматривает получение студентами нескольких профессиональных квалификаций. Предприятия разрабатывают для вуза исследовательские кейсы. Для получения студентами практических навыков в университете созданы такие структуры, как "Студенческое конструкторское бюро" и "Студенческая юридическая клиника".О практикоориентированности сообщает и МИСИС. Он отчитался о двукратном увеличении объема студенческих практик и стажировок.БФУ увеличил объем практической подготовки в рамках пилотных программ в полтора раза. Одна из них — по химии — спроектирована при участии индустриального партнера — "Росатома".МАИ сообщает о расширении участия профильных предприятий в подготовке заданий для студенческих проектов и дипломных работ.Для МПГУ пилотный проект стал отправной точкой в налаживании реальной связи вуза с рынком труда (организациями общего и дошкольного образования).Вступительные испытания и оценка остаточных знанийЕдиный государственный экзамен, несомненно, оставляет за бортом важные для вузовского образования школьные предметы. Поэтому Санкт-Петербургский горный университет с 2025 года учитывает наряду с результатами ЕГЭ и средний балл школьного аттестата, что мотивирует абитуриентов уделять внимание не только выбранным для единого экзамена предметам, но и всей программе.Пять других участников эксперимента проводят прием по традиционной схеме.К оценке остаточных знаний Горный университет подходит системно. В этом отношении важно отметить сформулированные требования к выпускнику, по которым вуз может судить об уровне его профессионального мировоззрения. Они включают, помимо получения теоретических знаний и практического опыта, коммуникационную готовность, в том числе владение как минимум одним из распространенных в мире иностранных языков, творческий подход к делу, свободное владение технической документацией и компьютерной техникой, включая специализированный софт. Кроме того, оценивается его понимание деловой этики, основных тенденций развития науки и техники, управленческие навыки, мотивированность к профессиональному совершенствованию, владение методами технико-экономического анализа.Из опыта других участников проекта в области оценки знаний стоит отметить широкий спектр форматов промежуточной и итоговой аттестации, который предлагает студентам ТГУ: защита проекта или портфолио, решение профессионального кейса, выпускная квалификационная работа как научная статья, стартап или патент.Наставничество и воспитаниеСогласно концепции Санкт-Петербургского горного университета, наставники сопровождают студента на всех этапах образовательного процесса. Каждый этап имеет свою специфику. На первом-втором курсах каждой учебной группе назначается педагогический наставник — куратор. Он помогает молодым людям ориентироваться в академической среде, работает с мотивацией. На третьем курсе его место занимают наставники по специальности и производственные наставники из числа сотрудников предприятий-партнеров.Наставничество со стороны представителей индустрии развивает и МАИ, но прежде всего для аспирантов. За ними, например, закрепляются в качестве дополнительных научных консультантов наставники от предприятий.Новации в аспирантуреГорный перешел на новое содержание аспирантуры в 2019 году. Аспирантура — это образовательная программа "Подготовка кадров высшей квалификации" и, по убеждению университета, это послевузовская программа для подготовки академической элиты. Во-первых, это подготовка преподавателя в сфере высшего образования модуля дисциплин конкретной специальности — с теоретическим курсом педагогического мастерства и практическим закреплением теоретических знаний под руководством педагогического наставника и самостоятельной работой на кафедре в качестве ассистента-стажера в течение трех лет. Во-вторых, это параллельное овладение научной компетенцией с теоретическим курсом "Базовые научные знания" и их закрепление в лабораториях с получением результата и обязательной защитой диссертации на соискание ученой степени кандидата наук. В единый кандидатский экзамен добавлен модуль дисциплин "История и философия науки" и требование к наличию практического опыта.Опыт Горного в течение двух последних лет показал способность аспирантуры вуза решать сразу две важнейшие задачи: повышение качества педагогического состава и подготовка исследователей-практиков. Программа аспирантуры Горного уже тиражируется в пяти странах и соответствует по объему учебной нагрузки и сроку обучения (до четырех лет) международным требованиям. Педагогическая составляющая является актуальной и инновационной для многих стран.БФУ, как упоминалось выше, для сокращения сроков подготовки аспирантов практикует интеграцию аспирантуры с исследовательским треком базового высшего образования и магистратуры. В частности, ряд дисциплин научного ядра аспирантуры переносится в магистерскую программу.МАИ разделил аспирантуру на академический и исследовательский треки. Первый нацелен на подготовку педагогических работников нового поколения. Второй ориентирован на научную работу в интересах индустрии.Идеи в области технологии масштабирования результатов экспериментаВ перспективе подключение новых университетов к проекту предлагается проводить в рамках отраслевых вузовских кластеров. В каждом из них определяется ведущий университет, на который возлагаются основные функции по методологии и коммуникации. Концепция учебно-научных полигонов, о которой говорилось выше, может быть реализована в сетевом формате для всех участников кластера. Они станут эффективными межвузовскими площадками для получения практических навыков.Предложения других участников пилотного проекта по части масштабирования ограничиваются выбором отдельных, наиболее успешных элементов эксперимента для трансляции на другие вузы. В частности, БФУ предлагает к масштабированию свои образовательные программы по химии, педагогике, туризму и гостиничному делу.ТГУ предлагает тиражировать свою методику проектирования образовательных программ на основе анализа запроса рынка труда с помощью информационно-аналитической платформы "РосНавык", а также механизмы получения дополнительных квалификаций и дуального обучения, наработки в области развития междисциплинарности, психолого-педагогического сопровождения студентов, повышения квалификации преподавательского состава вузов.Ожидается, что второй этап пилотного проекта накопит критическую массу сторонников новой модели в академической среде.

