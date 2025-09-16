https://ria.ru/20250916/rossijanka-2042188123.html

Россиянку с тяжелой травмой головы, полученной в Таиланде, доставили домой

2025-09-16T11:56:00+03:00

БАНГКОК, 16 сен – РИА Новости. Россиянка Елена Бикетова, получившая в Таиланде тяжелую черепно-мозговую травму при падении в бассейне и потерявшая память, доставлена на Родину усилиями волонтеров и родных, сообщает русскоязычный паблик в таиландских соцсетях "Паттайя от А до Я", участники которого помогают россиянам, попавшим в трудные ситуации в Таиланде. "Успешно завершена спасательная операцию по вывозу Лены Бикетовой", - говорится в сообщении паблика, в котором также описано состояние россиянки на момент выписки из больницы, ее доставка вместе с прибывшей за ней из России мамой в аэропорт Бангкока и предоставлен отчет в расходовании средств, собранных волонтерами в помощь Бикетовой, в том числе и на авиабилеты для самой Елены и ее мамы. Администратор паблика сообщает, что состояние россиянки, которая две недели назад, после сильного удара головой о бортик бассейна при падении, не узнавала знакомых и друзей, не помнила, как ее зовут, и говорила на непонятном языке, похожем на древнерусский, немного улучшилось: Елена начала иногда говорить короткими понятными фразами на современном русском языке и узнала приехавшую из России мать. Однако в сообщении отмечается, что память к россиянке возвращается только на считанные минуты, а потом она снова начинает говорить на смеси "древнерусского и английского" и ведет себя "как трехлетний ребенок". "Как только мама прилетела, дочка ее сразу узнала и приняла. Как сказала Галина (мать Елены Бикетовой – ред.): "Как будто я второй раз стала мамой маленькой девочки". Память к Лене ненадолго возвращается, но она тут же все забывает. Речь – смесь древнерусского с английским, ничего не поймешь", - пишет администратор паблика. Паблик также сообщает, что россиянке была сделана в больнице провинции Чонбури операция по ампутации большей части ушной раковины: Елена упала на бортик бассейна ухом, которое выглядело, так, как будто на нем образовался сильный ожог. В больнице через несколько дней после падения у Елены начался некроз тканей ушной раковины, и таиландские врачи провели ампутацию, говорится в сообщении. При этом после операции россиянку сразу выписали из больницы, хотя ранее собирались делать ей операцию по удалению гематомы мозга, возникшей в результате удара при падении, сообщает администратор паблика. У россиянки осталась также открытая рана на затылке, которую надо регулярно перевязывать: большой участок содранной кожи, обнаживший черепную кость, говорится в сообщении. Елену, которая вела себя как маленький ребенок, волонтеры вместе с мамой доставили в аэропорт и организовали посадку в самолет, до которого россиянку довезли в инвалидном кресле, сообщает паблик. Мать и дочь вылетели из Бангкока в Новосибирск, откуда потом прибыли в родной Томск, говорится в сообщении. Паблик также приводит отчет о затратах собранных волонтерами средств: на больничные счета, авиабилеты для мамы (из России и обратно – ред.) и самой Елены (из Таиланда в Россию – ред.), доставку на такси в аэропорт и перевязочные материалы волонтеры собрали и потратили более 320 тысяч таиландских бат (более 10 тысяч долларов). Ранее 3 сентября сообщалось, что россиянка Елена Бикетова, живущая и работающая в туристической компании в таиландском курортном городе Паттайя, поскользнулась в бассейне, сильно ударилась головой о бортик, и получила черепно-мозговую травму, в результате которой потеряла память. В сообщении также говорилось, что после двух дней в интенсивной терапии женщина начала дышать самостоятельно, однако по-прежнему не узнавала друзей и знакомых, не помнила, как ее зовут, и говорила на непонятном языке, который, по словам ее друзей, "напоминал, если верить google, очень древний древнерусский".

