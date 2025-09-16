https://ria.ru/20250916/rossija-2042281735.html

"Единая Россия" вступила в большую избирательную кампанию, заявил Медведев

"Единая Россия" вступила в большую избирательную кампанию, заявил Медведев - РИА Новости, 16.09.2025

"Единая Россия" вступила в большую избирательную кампанию, заявил Медведев

"Единая Россия", по сути, вступила в большую избирательную кампанию 2026 года, заявил замглавы Совета безопасности РФ, председатель партии Дмитрий Медведев. РИА Новости, 16.09.2025

2025-09-16T17:31:00+03:00

2025-09-16T17:31:00+03:00

2025-09-16T17:31:00+03:00

политика

россия

дмитрий медведев

единая россия

госдума рф

единый день голосования — 2025

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/11/2029790323_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_7eec538315a53c088b9126b4c88479a9.jpg

МОСКВА, 16 сен - РИА Новости. "Единая Россия", по сути, вступила в большую избирательную кампанию 2026 года, заявил замглавы Совета безопасности РФ, председатель партии Дмитрий Медведев. "Электоральный цикл 2025 года, как известно, завершен 14 сентября, и мы вступили уже, по сути, в избирательную кампанию года 2026: большую избирательную кампанию по выборам в Государственную думу", - сказал Медведев на встрече с фракцией "Единая Россия" в Госдуме.

https://ria.ru/20250914/medvedev-2041911750.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

политика, россия, дмитрий медведев, единая россия, госдума рф, единый день голосования — 2025