https://ria.ru/20250916/rossija-2042281735.html
"Единая Россия" вступила в большую избирательную кампанию, заявил Медведев
"Единая Россия" вступила в большую избирательную кампанию, заявил Медведев - РИА Новости, 16.09.2025
"Единая Россия" вступила в большую избирательную кампанию, заявил Медведев
"Единая Россия", по сути, вступила в большую избирательную кампанию 2026 года, заявил замглавы Совета безопасности РФ, председатель партии Дмитрий Медведев. РИА Новости, 16.09.2025
2025-09-16T17:31:00+03:00
2025-09-16T17:31:00+03:00
2025-09-16T17:31:00+03:00
политика
россия
дмитрий медведев
единая россия
госдума рф
единый день голосования — 2025
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/11/2029790323_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_7eec538315a53c088b9126b4c88479a9.jpg
МОСКВА, 16 сен - РИА Новости. "Единая Россия", по сути, вступила в большую избирательную кампанию 2026 года, заявил замглавы Совета безопасности РФ, председатель партии Дмитрий Медведев. "Электоральный цикл 2025 года, как известно, завершен 14 сентября, и мы вступили уже, по сути, в избирательную кампанию года 2026: большую избирательную кампанию по выборам в Государственную думу", - сказал Медведев на встрече с фракцией "Единая Россия" в Госдуме.
https://ria.ru/20250914/medvedev-2041911750.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/11/2029790323_167:0:2896:2047_1920x0_80_0_0_2155e0af6d8bf1603ccf2ac5613190ed.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, россия, дмитрий медведев, единая россия, госдума рф, единый день голосования — 2025
Политика, Россия, Дмитрий Медведев, Единая Россия, Госдума РФ, Единый день голосования — 2025
"Единая Россия" вступила в большую избирательную кампанию, заявил Медведев
Медведев: Единая Россия вступила в большую избирательную кампанию 2026 года