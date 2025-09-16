Онколог рассказал о показателе выявления рака на ранних стадиях в России
Каприн: почти 64% онкологических заболеваний в России выявляют на ранней стадии
© Фото : пресс-служба ФГБУ "НМИЦ радиологии" Минздрава РоссииГлавный внештатный онколог Министерства здравоохранения РФ, генеральный директор ФГБУ "НМИЦ радиологии" Минздрава России, академик РАН Андрей Каприн
Главный внештатный онколог Министерства здравоохранения РФ, генеральный директор ФГБУ "НМИЦ радиологии" Минздрава России, академик РАН Андрей Каприн. Архивное фото
МОСКВА, 16 сен – РИА Новости. Сегодня почти 64% онкологических заболеваний в России выявляются на ранней стадии, заявил главный онколог Минздрава России, генеральный директор НМИЦ радиологии Минздрава России академик РАН Андрей Каприн.
"А так в 64% мы практически выходим на раннюю стадию, и это тоже и по европейским данным неплохой показатель", - сказал Каприн журналистам в рамках VIII Международного форума онкологии и радиотерапии "Ради Жизни – For Life".
По его словам, сегодня наиболее распространенные в РФ виды рака у мужчин - рак предстательной железы, рак бронхов, трахей и легкий, а также колоректальный рак. У женщин - рак молочной железы и колоректальный рак.
VIII Международный форум онкологии и радиотерапии "Ради Жизни – For Life" проходит с 15–19 сентября в Москве. Это мероприятие объединяет онкологов, химио- и радиотерапевтов, анестезиологов, лучевых диагностов, терапевтов, онкогинекологов, эндокринологов, офтальмологов и стоматологов. На нем заинтересованные специалисты могут обсудить сложные клинические случаи, обменяться опытом, узнать о передовых научных исследованиях, консолидировать свои усилия в оказании онкологической помощи.
