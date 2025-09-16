Рейтинг@Mail.ru
Онколог рассказал о показателе выявления рака на ранних стадиях в России - РИА Новости, 16.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:39 16.09.2025
https://ria.ru/20250916/rossija-2042266521.html
Онколог рассказал о показателе выявления рака на ранних стадиях в России
Онколог рассказал о показателе выявления рака на ранних стадиях в России - РИА Новости, 16.09.2025
Онколог рассказал о показателе выявления рака на ранних стадиях в России
Сегодня почти 64% онкологических заболеваний в России выявляются на ранней стадии, заявил главный онколог Минздрава России, генеральный директор НМИЦ радиологии РИА Новости, 16.09.2025
2025-09-16T16:39:00+03:00
2025-09-16T16:39:00+03:00
здоровье - общество
россия
москва
андрей каприн
российская академия наук
общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155176/47/1551764752_0:402:2000:1527_1920x0_80_0_0_c7e2a0097a14547bc8ac3cea0e76d7fe.jpg
МОСКВА, 16 сен – РИА Новости. Сегодня почти 64% онкологических заболеваний в России выявляются на ранней стадии, заявил главный онколог Минздрава России, генеральный директор НМИЦ радиологии Минздрава России академик РАН Андрей Каприн. "А так в 64% мы практически выходим на раннюю стадию, и это тоже и по европейским данным неплохой показатель", - сказал Каприн журналистам в рамках VIII Международного форума онкологии и радиотерапии "Ради Жизни – For Life". По его словам, сегодня наиболее распространенные в РФ виды рака у мужчин - рак предстательной железы, рак бронхов, трахей и легкий, а также колоректальный рак. У женщин - рак молочной железы и колоректальный рак. VIII Международный форум онкологии и радиотерапии "Ради Жизни – For Life" проходит с 15–19 сентября в Москве. Это мероприятие объединяет онкологов, химио- и радиотерапевтов, анестезиологов, лучевых диагностов, терапевтов, онкогинекологов, эндокринологов, офтальмологов и стоматологов. На нем заинтересованные специалисты могут обсудить сложные клинические случаи, обменяться опытом, узнать о передовых научных исследованиях, консолидировать свои усилия в оказании онкологической помощи.
https://ria.ru/20250213/rak-1998989664.html
россия
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155176/47/1551764752_0:214:2000:1714_1920x0_80_0_0_350ef3e0006247de474242479c30c8af.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
здоровье - общество, россия, москва, андрей каприн, российская академия наук, общество
Здоровье - Общество, Россия, Москва, Андрей Каприн, Российская академия наук, Общество
Онколог рассказал о показателе выявления рака на ранних стадиях в России

Каприн: почти 64% онкологических заболеваний в России выявляют на ранней стадии

© Фото : пресс-служба ФГБУ "НМИЦ радиологии" Минздрава РоссииГлавный внештатный онколог Министерства здравоохранения РФ, генеральный директор ФГБУ "НМИЦ радиологии" Минздрава России, академик РАН Андрей Каприн
Главный внештатный онколог Министерства здравоохранения РФ, генеральный директор ФГБУ НМИЦ радиологии Минздрава России, академик РАН Андрей Каприн - РИА Новости, 1920, 16.09.2025
© Фото : пресс-служба ФГБУ "НМИЦ радиологии" Минздрава России
Главный внештатный онколог Министерства здравоохранения РФ, генеральный директор ФГБУ "НМИЦ радиологии" Минздрава России, академик РАН Андрей Каприн. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 16 сен – РИА Новости. Сегодня почти 64% онкологических заболеваний в России выявляются на ранней стадии, заявил главный онколог Минздрава России, генеральный директор НМИЦ радиологии Минздрава России академик РАН Андрей Каприн.
"А так в 64% мы практически выходим на раннюю стадию, и это тоже и по европейским данным неплохой показатель", - сказал Каприн журналистам в рамках VIII Международного форума онкологии и радиотерапии "Ради Жизни – For Life".
По его словам, сегодня наиболее распространенные в РФ виды рака у мужчин - рак предстательной железы, рак бронхов, трахей и легкий, а также колоректальный рак. У женщин - рак молочной железы и колоректальный рак.
VIII Международный форум онкологии и радиотерапии "Ради Жизни – For Life" проходит с 15–19 сентября в Москве. Это мероприятие объединяет онкологов, химио- и радиотерапевтов, анестезиологов, лучевых диагностов, терапевтов, онкогинекологов, эндокринологов, офтальмологов и стоматологов. На нем заинтересованные специалисты могут обсудить сложные клинические случаи, обменяться опытом, узнать о передовых научных исследованиях, консолидировать свои усилия в оказании онкологической помощи.
Главный онколог Минздрава России, генеральный директор НМИЦ радиологии Минздрава России, академик РАН и РАО Андрей Каприн - РИА Новости, 1920, 13.02.2025
Онколог назвал основные причины появления рака
13 февраля, 02:56
 
Здоровье - ОбществоРоссияМоскваАндрей КапринРоссийская академия наукОбщество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала