Онколог рассказал о показателе выявления рака на ранних стадиях в России

МОСКВА, 16 сен – РИА Новости. Сегодня почти 64% онкологических заболеваний в России выявляются на ранней стадии, заявил главный онколог Минздрава России, генеральный директор НМИЦ радиологии Минздрава России академик РАН Андрей Каприн. "А так в 64% мы практически выходим на раннюю стадию, и это тоже и по европейским данным неплохой показатель", - сказал Каприн журналистам в рамках VIII Международного форума онкологии и радиотерапии "Ради Жизни – For Life". По его словам, сегодня наиболее распространенные в РФ виды рака у мужчин - рак предстательной железы, рак бронхов, трахей и легкий, а также колоректальный рак. У женщин - рак молочной железы и колоректальный рак. VIII Международный форум онкологии и радиотерапии "Ради Жизни – For Life" проходит с 15–19 сентября в Москве. Это мероприятие объединяет онкологов, химио- и радиотерапевтов, анестезиологов, лучевых диагностов, терапевтов, онкогинекологов, эндокринологов, офтальмологов и стоматологов. На нем заинтересованные специалисты могут обсудить сложные клинические случаи, обменяться опытом, узнать о передовых научных исследованиях, консолидировать свои усилия в оказании онкологической помощи.

