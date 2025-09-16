Рейтинг@Mail.ru
Россия и Киргизия подписали меморандум о сохранении исторической правды - РИА Новости, 16.09.2025
15:52 16.09.2025
Россия и Киргизия подписали меморандум о сохранении исторической правды
Россия и Киргизия подписали меморандум о координации усилий по сохранению исторической правды двух стран, сообщили РИА Новости в пресс-службе Российского... РИА Новости, 16.09.2025
2025-09-16T15:52:00+03:00
2025-09-16T15:52:00+03:00
в мире
россия
киргизия
владимир мединский
российское военно-историческое общество (рвио)
российская академия наук
МАНЖЕРОК (Республика Алтай), 16 сен - РИА Новости. Россия и Киргизия подписали меморандум о координации усилий по сохранению исторической правды двух стран, сообщили РИА Новости в пресс-службе Российского военно-исторического общества. "Создан первый экспертно-консультативный российско-кыргызский совет по истории. Сегодня в рамках II Международной научной конференции "Алтай – прародина тюрков. К истории зарождения тюркской цивилизации" подписан меморандум о взаимопонимании между межведомственной комиссией по историческому просвещению при президенте Российской Федерации… и секретариатом при государственном секретаре Кыргызской Республики", - говорится в сообщении. В пресс-службе отметили, что меморандум подписали председатель комиссии, помощник президента России Владимир Мединский и государственный секретарь Киргизии Марат Иманкулов. Координаторами совета станут директор Института востоковедения РАН Аликбер Аликберов и директор Института истории, археологии и этнологии имени Бегималы Джамгерчинова НАН Киргизии Абылабек Асанканов. "Работа по реализации меморандума будет способствовать координации усилий, связанных с защитой исторической правды, сохранению памяти об общей истории России и Кыргызстана, отражаемой в том числе в учебной литературе, а также развитию просветительской, экспертной, консультационной, общественно значимой гуманитарной деятельности в области истории", - отмечает пресс-служба. В документе отмечается важность принципа равенства и недопустимости навязывания односторонних трактовок исторических событий, уважения к исторической самобытности и национальной памяти двух стран, признания многообразия интерпретаций исторических событий и необходимости их научного, объективного и беспристрастного изучения. "Главная цель меморандума – чтобы наши дети, дети двух государств России и Кыргызстана, выросли друзьями и добрыми соседями, с уважением и пониманием друг друга. И у нас есть задача практическая – это сближение учебников истории", - отметил Мединский. В рамках меморандума планируется организация совместных программ и мероприятий, направленных на историческое просвещение. Стороны также договорились о подготовке и рецензировании учебной литературы, отражающей вопросы общей истории России и Киргизии. "Подписание меморандума чрезвычайно важно, ведь наши страны связывает общая история, у нас больше общего, чем недопонимания, которое сознательно используется нашими оппонентами для разобщения стран. В этом году Республика Кыргызстан широко отметила 80-летие Победы в Великой Отечественной войне, наши предки, отцы, сохранили нашу землю для нас. Сохранить историческую память, не дать переписать историю – наша общая задача. И работа совета поможет этой цели", - сказал Иманкулов во время подписания документа.
россия
киргизия
в мире, россия, киргизия, владимир мединский, российское военно-историческое общество (рвио), российская академия наук
В мире, Россия, Киргизия, Владимир Мединский, Российское военно-историческое общество (РВИО), Российская академия наук
МАНЖЕРОК (Республика Алтай), 16 сен - РИА Новости. Россия и Киргизия подписали меморандум о координации усилий по сохранению исторической правды двух стран, сообщили РИА Новости в пресс-службе Российского военно-исторического общества.
"Создан первый экспертно-консультативный российско-кыргызский совет по истории. Сегодня в рамках II Международной научной конференции "Алтай – прародина тюрков. К истории зарождения тюркской цивилизации" подписан меморандум о взаимопонимании между межведомственной комиссией по историческому просвещению при президенте Российской Федерации… и секретариатом при государственном секретаре Кыргызской Республики", - говорится в сообщении.
МИД России раскритиковал санкции Британии против Киргизии
27 августа, 19:18
27 августа, 19:18
В пресс-службе отметили, что меморандум подписали председатель комиссии, помощник президента России Владимир Мединский и государственный секретарь Киргизии Марат Иманкулов. Координаторами совета станут директор Института востоковедения РАН Аликбер Аликберов и директор Института истории, археологии и этнологии имени Бегималы Джамгерчинова НАН Киргизии Абылабек Асанканов.
"Работа по реализации меморандума будет способствовать координации усилий, связанных с защитой исторической правды, сохранению памяти об общей истории России и Кыргызстана, отражаемой в том числе в учебной литературе, а также развитию просветительской, экспертной, консультационной, общественно значимой гуманитарной деятельности в области истории", - отмечает пресс-служба.
В документе отмечается важность принципа равенства и недопустимости навязывания односторонних трактовок исторических событий, уважения к исторической самобытности и национальной памяти двух стран, признания многообразия интерпретаций исторических событий и необходимости их научного, объективного и беспристрастного изучения.
"Главная цель меморандума – чтобы наши дети, дети двух государств России и Кыргызстана, выросли друзьями и добрыми соседями, с уважением и пониманием друг друга. И у нас есть задача практическая – это сближение учебников истории", - отметил Мединский.
В рамках меморандума планируется организация совместных программ и мероприятий, направленных на историческое просвещение. Стороны также договорились о подготовке и рецензировании учебной литературы, отражающей вопросы общей истории России и Киргизии.
"Подписание меморандума чрезвычайно важно, ведь наши страны связывает общая история, у нас больше общего, чем недопонимания, которое сознательно используется нашими оппонентами для разобщения стран. В этом году Республика Кыргызстан широко отметила 80-летие Победы в Великой Отечественной войне, наши предки, отцы, сохранили нашу землю для нас. Сохранить историческую память, не дать переписать историю – наша общая задача. И работа совета поможет этой цели", - сказал Иманкулов во время подписания документа.
Межгосударственные отношения России и Киргизии
2 июля, 00:31
2 июля, 00:31
 
