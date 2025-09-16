Россия не препятствует участию Европы в Интервидении, заявил Эрнст
Эрнст: Россия не препятствует участию западных стран в конкурсе Интервидение
Генеральный директор Первого канала Константин Эрнст и министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на пресс-конференции, посвященной проведению международного музыкального конкурса "Интервидение"
МОСКВА, 16 сен - РИА Новости. Несмотря на ограничение для участия России в конкурсе "Евровидение", российская сторона не препятствует участию европейских стран в международном музыкальном конкурсе "Интервидение", заявил гендиректор Первого канала Константин Эрнст.
"Несмотря на ограничения для России к участию в "Евровидении", если представитель Великобритании захочет принять участие в "Интервидении", мы поприветствуем его", - сказал он на пресс-конференции во вторник.
Президент России Владимир Путин ранее подписал указ о проведении в Москве и Московской области международного музыкального конкурса "Интервидение" в 2025 году. Конкурс пройдет 20 сентября на Live Арене в Москве. Россию представит певец Shaman. Народный артист России, композитор и продюсер Игорь Матвиенко представит РФ в составе жюри конкурса.
