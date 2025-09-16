https://ria.ru/20250916/rospatent-2042203922.html

Роспатент зарегистрировал товарный знак "Михаил Круг"

Роспатент зарегистрировал товарный знак "Михаил Круг" - РИА Новости, 16.09.2025

Роспатент зарегистрировал товарный знак "Михаил Круг"

Роспатент зарегистрировал товарный знак "Михаил Круг" по заявке вдовы певца для продажи алкоголя и сигарет, выяснило РИА Новости, изучив электронную базу... РИА Новости, 16.09.2025

2025-09-16T12:57:00+03:00

2025-09-16T12:57:00+03:00

2025-09-16T12:57:00+03:00

россия

михаил круг

ирина круг

федеральная служба по интеллектуальной собственности (роспатент)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/155724/35/1557243506_0:0:620:349_1920x0_80_0_0_49eb224a09f063c39383644737ccd296.jpg

МОСКВА, 16 сен - РИА Новости. Роспатент зарегистрировал товарный знак "Михаил Круг" по заявке вдовы певца для продажи алкоголя и сигарет, выяснило РИА Новости, изучив электронную базу ведомства. Согласно документам, заявка была подана в феврале 2024 года, в августе 2025 года было принято решение о регистрации товарного знака. В качестве заявителя указана вдова певца Ирина Круг. Теперь под брендом "Михаил Круг" в России могут начать производить и продавать сигареты, алкогольные напитки, кофе, чай, а также овощи, фрукты, мясо, рыбу и ряд других товаров.

https://ria.ru/20250909/rospatent-2040578745.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, михаил круг, ирина круг, федеральная служба по интеллектуальной собственности (роспатент)