Роспатент зарегистрировал товарный знак "Михаил Круг"
2025-09-16T12:57:00+03:00
МОСКВА, 16 сен - РИА Новости. Роспатент зарегистрировал товарный знак "Михаил Круг" по заявке вдовы певца для продажи алкоголя и сигарет, выяснило РИА Новости, изучив электронную базу ведомства. Согласно документам, заявка была подана в феврале 2024 года, в августе 2025 года было принято решение о регистрации товарного знака. В качестве заявителя указана вдова певца Ирина Круг. Теперь под брендом "Михаил Круг" в России могут начать производить и продавать сигареты, алкогольные напитки, кофе, чай, а также овощи, фрукты, мясо, рыбу и ряд других товаров.
Россия, Михаил Круг, Ирина Круг, Федеральная служба по интеллектуальной собственности (Роспатент)
