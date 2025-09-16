Рейтинг@Mail.ru
Роспатент зарегистрировал товарный знак "Михаил Круг" - РИА Новости, 16.09.2025
12:57 16.09.2025
Роспатент зарегистрировал товарный знак "Михаил Круг"
Роспатент зарегистрировал товарный знак "Михаил Круг"
МОСКВА, 16 сен - РИА Новости. Роспатент зарегистрировал товарный знак "Михаил Круг" по заявке вдовы певца для продажи алкоголя и сигарет, выяснило РИА Новости, изучив электронную базу ведомства. Согласно документам, заявка была подана в феврале 2024 года, в августе 2025 года было принято решение о регистрации товарного знака. В качестве заявителя указана вдова певца Ирина Круг. Теперь под брендом "Михаил Круг" в России могут начать производить и продавать сигареты, алкогольные напитки, кофе, чай, а также овощи, фрукты, мясо, рыбу и ряд других товаров.
МОСКВА, 16 сен - РИА Новости. Роспатент зарегистрировал товарный знак "Михаил Круг" по заявке вдовы певца для продажи алкоголя и сигарет, выяснило РИА Новости, изучив электронную базу ведомства.
Согласно документам, заявка была подана в феврале 2024 года, в августе 2025 года было принято решение о регистрации товарного знака. В качестве заявителя указана вдова певца Ирина Круг.
Теперь под брендом "Михаил Круг" в России могут начать производить и продавать сигареты, алкогольные напитки, кофе, чай, а также овощи, фрукты, мясо, рыбу и ряд других товаров.
РоссияМихаил КругИрина КругФедеральная служба по интеллектуальной собственности (Роспатент)
 
 
