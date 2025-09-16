Франция будет основным конкурентом России по экспорту оружия

Рейтинг@Mail.ru
18:35 16.09.2025
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/04/1771101331_0:316:3078:2048_1920x0_80_0_0_5e54d774a97671bdff751da75521260e.jpg
КУБИНКА, 16 сен - РИА Новости. Основным конкурентом РФ за второе место по поставкам оружия за рубеж до 2030 года будет оставаться Франция, сообщил во вторник заместитель гендиректора "Рособоронэкспорта" Вячеслав Козлов. Согласно представленной им презентации, РФ будет занимать второе место на рынке экспорта вооружения к 2030 году с объемом поставок 15 миллиардов долларов США, третье место будет у Франции с объемом 14 миллиардов долларов США, далее расположатся Южная Корея и Германия, которые будут экспортировать оружия на 9,5 и 8 миллиардов долларов соответственно. Также следует отметить, что к 2030 году на рынке помимо Южной Кореи активное участие будут принимать еще два новых крупных экспортера - Турция и Индия с объёмами 6 и 4 миллиарда долларов США соответственно.
РИА Новости
экономика, франция, рособоронэкспорт, россия, сша
Экономика, Франция, Рособоронэкспорт, Россия, США
Государственные флаги России и Франции. Архивное фото
КУБИНКА, 16 сен - РИА Новости. Основным конкурентом РФ за второе место по поставкам оружия за рубеж до 2030 года будет оставаться Франция, сообщил во вторник заместитель гендиректора "Рособоронэкспорта" Вячеслав Козлов.
Согласно представленной им презентации, РФ будет занимать второе место на рынке экспорта вооружения к 2030 году с объемом поставок 15 миллиардов долларов США, третье место будет у Франции с объемом 14 миллиардов долларов США, далее расположатся Южная Корея и Германия, которые будут экспортировать оружия на 9,5 и 8 миллиардов долларов соответственно.
Также следует отметить, что к 2030 году на рынке помимо Южной Кореи активное участие будут принимать еще два новых крупных экспортера - Турция и Индия с объёмами 6 и 4 миллиарда долларов США соответственно.
Автомат АК-203 (автомат Калашникова) - РИА Новости, 1920, 16.09.2025
Производство автоматов АК-203 принесло России более 100 миллионов долларов
Вчера, 18:23
 
