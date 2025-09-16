https://ria.ru/20250916/rosoboroneksport-2042310330.html

Франция будет основным конкурентом России по экспорту оружия

Франция будет основным конкурентом России по экспорту оружия

2025-09-16T18:35:00+03:00

КУБИНКА, 16 сен - РИА Новости. Основным конкурентом РФ за второе место по поставкам оружия за рубеж до 2030 года будет оставаться Франция, сообщил во вторник заместитель гендиректора "Рособоронэкспорта" Вячеслав Козлов. Согласно представленной им презентации, РФ будет занимать второе место на рынке экспорта вооружения к 2030 году с объемом поставок 15 миллиардов долларов США, третье место будет у Франции с объемом 14 миллиардов долларов США, далее расположатся Южная Корея и Германия, которые будут экспортировать оружия на 9,5 и 8 миллиардов долларов соответственно. Также следует отметить, что к 2030 году на рынке помимо Южной Кореи активное участие будут принимать еще два новых крупных экспортера - Турция и Индия с объёмами 6 и 4 миллиарда долларов США соответственно.

