Сырский уволил двух командующих корпусов за свои провалы, считает Рогов

2025-09-16T23:21:00+03:00

СИМФЕРОПОЛЬ, 16 сен - РИА Новости. Главком ВСУ Александр Сырский, уволив двух командующих корпусов, нашел "козлов отпущения" за свои провалы на фронте, выразил мнение в беседе с РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов. В понедельник издание "Украинская правда" со ссылкой на источники в минобороны Украины сообщила, что Сырский уволил с должностей командующих 17-го и 20-го корпусов Владимира Силенко и Максима Китугина за потери позиций на линии боевого соприкосновения. Издание уточнило, что 17-й корпус находится в подконтрольной ВСУ части Запорожской области, а 20-й корпус стоит на границе ДНР и Днепропетровской области. "Сырский совсем недавно бывал в подконтрольной киевскому режиму части Запорожской области, владел ситуацией и прекрасно понимал, чем все оборачивается для ВСУ, но ничего лучше не придумал, как найти козлов отпущения за свои же провалы на фронте", - сказал Рогов. По словам председателя комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, если бы Сырскому было присуще понимание офицерской чести, то после увольнения командующих двух корпусов он должен был сам вслед уйти в отставку. "Сырский проигнорировал слезные мольбы теперь уволенных им же командующих корпусов, которые предупреждали его о неминуемом наступлении русской армии", - подчеркнул Рогов. Минобороны РФ в понедельник объявило об освобождении населенного пункта Ольговское в Запорожской области.

