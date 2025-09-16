https://ria.ru/20250916/rets-2042312560.html

РЭЦ и Мордовия заключили соглашение о продвижении бренда "Сделано в России"

16.09.2025

РЭЦ и Мордовия заключили соглашение о продвижении бренда "Сделано в России"

Российский экспортный центр (Группа ВЭБ) и Центр поддержки экспорта Республики Мордовия подписали лицензионное соглашение о сотрудничестве в продвижении... РИА Новости, 16.09.2025

МОСКВА, 16 сен - РИА Новости. Российский экспортный центр (Группа ВЭБ) и Центр поддержки экспорта Республики Мордовия подписали лицензионное соглашение о сотрудничестве в продвижении национального бренда "Сделано в России" и использовании товарных знаков РЭЦ, подписи под документом поставили вице-президент РЭЦ Татьяна Ан и руководитель Центра поддержки экспорта Мордовии Алексей Бородин, сообщает центр."Соглашение расширяет возможности по популяризации отечественной продукции за рубежом и укрепляет узнаваемость национального бренда. Теперь Центр поддержки экспорта Мордовии сможет использовать бренд "Сделано в России" на своих цифровых ресурсах, в экспозициях на международных выставках и ярмарках, а также в рамках других публичных мероприятий", - говорится в сообщении."Соглашением мы объединяем силы в популяризации и развитии узнаваемости национального бренда "Сделано в России", в повышении конкурентоспособности нашей продукции и росте объемов экспорта на целевых рынках. У компаний Мордовии появится еще больше возможностей для продвижения под знаком "Сделано в России", доверие к которому у наших зарубежных партнеров продолжает расти", - подчеркнула Ан.Программа "Сделано в России" включает добровольную сертификацию, доступную компаниям любых отраслей несырьевого экспорта. Получение сертификата дает право маркировать продукцию международным знаком качества и получать дополнительные инструменты продвижения за рубежом. Уже 12 компаний из Мордовии подтвердили соответствие требованиям программы и получили сертификат."Сильный национальный бренд "Сделано в России" открывает малому и среднему бизнесу колоссальные возможности для выхода на новые рынки. Для компаний Мордовии это реальный шанс заявить о себе и укрепить позиции на международной арене", - отметил Бородин.РЭЦ напомнил, что программа "Сделано в России" реализуется в рамках национального проекта "Международная кооперация и экспорт". Ее координирует Минпромторг России, а основные функции по обеспечению и реализации программы возложены на Российский экспортный центр. В 2025 году правительство по поручению президента приняло обновленную программу "Сделано в России", которая расширила список инструментов продвижения российской продукции за рубежом.С 2022 года благодаря мероприятиям программы повысить свою узнаваемость, найти партнеров, покупателей и закрепиться на внешних рынках смогли свыше 3,7 тысячи компаний. Удалось заключить экспортные контракты на сумму более 420 миллиардов рублей.Больше о программе можно узнать на официальном сайте РЭЦ.Центры поддержки экспорта помогают МСП на всех стадиях экспортной деятельности: от базовых консультаций и обучения по вопросам ВЭД до поиска партнеров, участия в бизнес-миссиях и выставках, а также выхода на маркетплейсы и другие зарубежные каналы сбыта. Они работают в 82 регионах. Список ЦПЭ доступен на сайте РЭЦ.Российский экспортный центр (РЭЦ, Группа ВЭБ) является государственным институтом, который поддерживает несырьевой неэнергетический экспорт. Он предоставляет компаниям из различных отраслей как финансовую, так и нефинансовую помощь на всех этапах выхода на международные рынки, в том числе в рамках национального проекта "Международная кооперация и экспорт". Большинство услуг РЭЦ доступны онлайн на государственной цифровой платформе "Мой экспорт".

