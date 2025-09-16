Рейтинг@Mail.ru
Американцы видят победу республиканцев на выборах 2028 года, показал опрос - РИА Новости, 16.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:58 16.09.2025
https://ria.ru/20250916/respublikantsy-2042294117.html
Американцы видят победу республиканцев на выборах 2028 года, показал опрос
Американцы видят победу республиканцев на выборах 2028 года, показал опрос - РИА Новости, 16.09.2025
Американцы видят победу республиканцев на выборах 2028 года, показал опрос
Американцы склонны считать, что республиканцы одержат победу на президентских выборах в США в 2028 году, однако в настоящее время многие жители страны настроены РИА Новости, 16.09.2025
2025-09-16T17:58:00+03:00
2025-09-16T17:58:00+03:00
в мире
сша
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/1e/2038519941_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_cb2fa016e036ca1918d715c933328197.jpg
МОСКВА, 16 сен - РИА Новости. Американцы склонны считать, что республиканцы одержат победу на президентских выборах в США в 2028 году, однако в настоящее время многие жители страны настроены голосовать за демократов на выборах в конгресс, следует из опроса, проведённого изданием Economist и компанией YouGov. По результатам опроса, 36% американцев, несмотря на свои политические предпочтения, выразили мнение, что Республиканская партия победит на президентских выборах в США в 2028 году, лишь 26% респондентов считают, что победителем станет Демократическая партия. Ещё 37% затруднились ответить. Тем не менее, согласно опросу, если бы выборы в конгресс США состоялись в настоящее время, 37% американцев проголосовали бы за демократов, а 33% - за республиканцев. Опрос проводился с 12 по 15 сентября среди более 1,5 тысячи совершеннолетних американцев. Статистическая погрешность опроса составляет около 3,6 процентных пункта.
https://ria.ru/20250727/rubio-2031687343.html
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/1e/2038519941_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_1d80c1e08aa315f9f9af469dc42920cb.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша
В мире, США
Американцы видят победу республиканцев на выборах 2028 года, показал опрос

Треть американцев видят победу республиканцев на будущих президентских выборах

© AP Photo / Jacquelyn MartinБелый дом в Вашингтоне
Белый дом в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 16.09.2025
© AP Photo / Jacquelyn Martin
Белый дом в Вашингтоне. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 16 сен - РИА Новости. Американцы склонны считать, что республиканцы одержат победу на президентских выборах в США в 2028 году, однако в настоящее время многие жители страны настроены голосовать за демократов на выборах в конгресс, следует из опроса, проведённого изданием Economist и компанией YouGov.
По результатам опроса, 36% американцев, несмотря на свои политические предпочтения, выразили мнение, что Республиканская партия победит на президентских выборах в США в 2028 году, лишь 26% респондентов считают, что победителем станет Демократическая партия. Ещё 37% затруднились ответить.
Тем не менее, согласно опросу, если бы выборы в конгресс США состоялись в настоящее время, 37% американцев проголосовали бы за демократов, а 33% - за республиканцев.
Опрос проводился с 12 по 15 сентября среди более 1,5 тысячи совершеннолетних американцев. Статистическая погрешность опроса составляет около 3,6 процентных пункта.
Марко Рубио - РИА Новости, 1920, 27.07.2025
Рубио назвал кандидата в президенты США в 2028 году от республиканцев
27 июля, 04:30
 
В миреСША
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала