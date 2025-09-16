https://ria.ru/20250916/respublikantsy-2042294117.html

Американцы видят победу республиканцев на выборах 2028 года, показал опрос

Американцы видят победу республиканцев на выборах 2028 года, показал опрос - РИА Новости, 16.09.2025

Американцы видят победу республиканцев на выборах 2028 года, показал опрос

16.09.2025

МОСКВА, 16 сен - РИА Новости. Американцы склонны считать, что республиканцы одержат победу на президентских выборах в США в 2028 году, однако в настоящее время многие жители страны настроены голосовать за демократов на выборах в конгресс, следует из опроса, проведённого изданием Economist и компанией YouGov. По результатам опроса, 36% американцев, несмотря на свои политические предпочтения, выразили мнение, что Республиканская партия победит на президентских выборах в США в 2028 году, лишь 26% респондентов считают, что победителем станет Демократическая партия. Ещё 37% затруднились ответить. Тем не менее, согласно опросу, если бы выборы в конгресс США состоялись в настоящее время, 37% американцев проголосовали бы за демократов, а 33% - за республиканцев. Опрос проводился с 12 по 15 сентября среди более 1,5 тысячи совершеннолетних американцев. Статистическая погрешность опроса составляет около 3,6 процентных пункта.

