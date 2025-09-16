Рейтинг@Mail.ru
ЦАХАЛ зафиксировала запуск ракеты из Йемена в сторону Израиля - РИА Новости, 16.09.2025
19:48 16.09.2025
ЦАХАЛ зафиксировала запуск ракеты из Йемена в сторону Израиля
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила, что зафиксировала запуск ракеты из Йемена в сторону страны и работает над ее перехватом. РИА Новости, 16.09.2025
2025-09-16T19:48:00+03:00
2025-09-16T19:48:00+03:00
в мире
йемен
израиль
МОСКВА, 16 сен - РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила, что зафиксировала запуск ракеты из Йемена в сторону страны и работает над ее перехватом. "Армия обороны Израиля зафиксировала пуск ракеты из Йемена в сторону израильской территории. Системы ПВО работают над перехватом угрозы", - говорится в Telegram-канале ЦАХАЛ. Позднее армия сообщила, что ракета была перехвачена. По данным ЦАХАЛ, в некоторых частях страны звучит сигнал воздушной тревоги.
в мире, йемен, израиль
В мире, Йемен, Израиль
© AP Photo / Oded BaliltyСотрудник сил безопасности Израиля
Сотрудник сил безопасности Израиля - РИА Новости, 1920, 16.09.2025
© AP Photo / Oded Balilty
Сотрудник сил безопасности Израиля. Архивное фото
МОСКВА, 16 сен - РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила, что зафиксировала запуск ракеты из Йемена в сторону страны и работает над ее перехватом.
"Армия обороны Израиля зафиксировала пуск ракеты из Йемена в сторону израильской территории. Системы ПВО работают над перехватом угрозы", - говорится в Telegram-канале ЦАХАЛ.
Позднее армия сообщила, что ракета была перехвачена. По данным ЦАХАЛ, в некоторых частях страны звучит сигнал воздушной тревоги.
Израильские истребители - РИА Новости, 1920, 16.09.2025
Израиль обстрелял порт на западе Йемена
