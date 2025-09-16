https://ria.ru/20250916/raketa-2042333754.html

ЦАХАЛ зафиксировала запуск ракеты из Йемена в сторону Израиля

ЦАХАЛ зафиксировала запуск ракеты из Йемена в сторону Израиля - РИА Новости, 16.09.2025

ЦАХАЛ зафиксировала запуск ракеты из Йемена в сторону Израиля

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила, что зафиксировала запуск ракеты из Йемена в сторону страны и работает над ее перехватом. РИА Новости, 16.09.2025

МОСКВА, 16 сен - РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила, что зафиксировала запуск ракеты из Йемена в сторону страны и работает над ее перехватом. "Армия обороны Израиля зафиксировала пуск ракеты из Йемена в сторону израильской территории. Системы ПВО работают над перехватом угрозы", - говорится в Telegram-канале ЦАХАЛ. Позднее армия сообщила, что ракета была перехвачена. По данным ЦАХАЛ, в некоторых частях страны звучит сигнал воздушной тревоги.

