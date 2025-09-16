https://ria.ru/20250916/rabota-2042170305.html
В ГД предложили не проводить испытания при приеме на работу экс-призывников
Глава комитета Госдумы по развитию гражданского общества Яна Лантратова ("Справедливая Россия - За правду") направила обращение министру труда Антону Котякову с РИА Новости, 16.09.2025
МОСКВА, 16 сен - РИА Новости. Глава комитета Госдумы по развитию гражданского общества Яна Лантратова ("Справедливая Россия - За правду") направила обращение министру труда Антону Котякову с предложением освободить от испытания при приеме на работу граждан, проходивших военную службу по призыву после получения образования, в течение года со дня окончания срочной службы, документ имеется в распоряжении РИА Новости. "Прошу Вас, уважаемый Антон Олегович, оценить целесообразность инициативы по предоставлению освобождения от испытания при приеме на работу для граждан, проходивших военную службу по призыву после получения образования, в течение года со дня окончания срочной службы", - сказано в обращении. Политик сообщила, что она разрабатывает поправки в Трудовой кодекс Российской Федерации, согласно которым в случае, если выпускники учебных заведений после завершения обучения оказываются призванными на военную службу, испытание при приеме на работу для них не будет устанавливаться в течение одного года со дня окончания военной службы. По ее словам, принятие данной инициативы позволит молодым людям, отдавшим долг Отечеству, не оказываться в менее защищенном положении по сравнению с теми, кто военную службу не проходил, а также будет способствовать более быстрой адаптации молодых людей к жизни после армии. Лантратова уточнила, что в настоящее время ТК РФ предусматривает возможность работодателей при приеме на работу устанавливать для работника испытательный срок, который может составлять до шести месяцев. Депутат подчеркнула, что в то же время текущее законодательство устанавливает, что для ряда категорий граждан испытание при приеме на работу не устанавливается, в частности, данная мера защиты устанавливается для лиц, получивших среднее или высшее образование и впервые устраивающихся на работу по специальности в течение одного года со дня получения образования. Она считает, что указанная льгота является необходимой и обоснованной, однако текущее регулирование содержит правовой пробел, поскольку не учитывает граждан, после окончания обучения призванных на военную службу и еще не успевших воспользоваться указанной преференцией.
Лантратова предложила отменить испытания при приеме на работу экс-призывников
