Силы ПВО за ночь уничтожили 87 украинских дронов
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
07:24 16.09.2025 (обновлено: 07:55 16.09.2025)
Силы ПВО за ночь уничтожили 87 украинских дронов
Силы ПВО за ночь уничтожили 87 украинских дронов
Средства ПВО России за ночь уничтожили 87 беспилотников над десятью регионами России и акваторией Черного моря, сообщило журналистам Минобороны РФ. РИА Новости, 16.09.2025
МОСКВА, 16 сен - РИА Новости. Средства ПВО России за ночь уничтожили 87 беспилотников над десятью регионами России и акваторией Черного моря, сообщило журналистам Минобороны РФ."В течение прошедшей ночи c 23.00 до 06.00 мск дежурными средствами ПВО уничтожены и перехвачены 87 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа: 30 – над территорией Курской области, 18 – над территорией Ставропольского края, 11 – над территорией Ростовской области, десять БПЛА – над территорией Брянской области, пять – над территорией Тульской области, четыре – над территорией Рязанской области, три – над территорией Республики Крым, по два БПЛА – над территориями Волгоградской и Воронежской областей, по одному – над территорией Нижегородской области и акваторией Черного моря", - говорится в сообщении российского оборонного ведомства.
Силы ПВО за ночь уничтожили 87 украинских дронов

Силы ПВО за ночь уничтожили 87 украинских беспилотников над Россией

Командный пункт в составе зенитной ракетной системы. Архивное фото
МОСКВА, 16 сен - РИА Новости. Средства ПВО России за ночь уничтожили 87 беспилотников над десятью регионами России и акваторией Черного моря, сообщило журналистам Минобороны РФ.
"В течение прошедшей ночи c 23.00 до 06.00 мск дежурными средствами ПВО уничтожены и перехвачены 87 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа: 30 – над территорией Курской области, 18 – над территорией Ставропольского края, 11 – над территорией Ростовской области, десять БПЛА – над территорией Брянской области, пять – над территорией Тульской области, четыре – над территорией Рязанской области, три – над территорией Республики Крым, по два БПЛА – над территориями Волгоградской и Воронежской областей, по одному – над территорией Нижегородской области и акваторией Черного моря", - говорится в сообщении российского оборонного ведомства.
