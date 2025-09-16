https://ria.ru/20250916/pvo-2042147725.html

Силы ПВО за ночь уничтожили 87 украинских дронов

Средства ПВО России за ночь уничтожили 87 беспилотников над десятью регионами России и акваторией Черного моря, сообщило журналистам Минобороны РФ. РИА Новости, 16.09.2025

МОСКВА, 16 сен - РИА Новости. Средства ПВО России за ночь уничтожили 87 беспилотников над десятью регионами России и акваторией Черного моря, сообщило журналистам Минобороны РФ."В течение прошедшей ночи c 23.00 до 06.00 мск дежурными средствами ПВО уничтожены и перехвачены 87 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа: 30 – над территорией Курской области, 18 – над территорией Ставропольского края, 11 – над территорией Ростовской области, десять БПЛА – над территорией Брянской области, пять – над территорией Тульской области, четыре – над территорией Рязанской области, три – над территорией Республики Крым, по два БПЛА – над территориями Волгоградской и Воронежской областей, по одному – над территорией Нижегородской области и акваторией Черного моря", - говорится в сообщении российского оборонного ведомства.

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Дарья Буймова

