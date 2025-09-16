https://ria.ru/20250916/putin-2042311725.html

Путин пожелал удачи участникам учений "Запад-2025"

Путин пожелал удачи участникам учений "Запад-2025" - РИА Новости, 16.09.2025

Путин пожелал удачи участникам учений "Запад-2025"

16.09.2025

Президент РФ Владимир Путин пожелал удачи участникам российско-белорусских стратегических учений "Запад-2025".

МУЛИНО (Нижегородская область), 16 сен - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин пожелал удачи участникам российско-белорусских стратегических учений "Запад-2025".Глава государства во вторник посетил полигон "Мулино" в Нижегородской области, где прошла основная фаза учений "Запад-2025"."Прошу министра обороны (РФ Андрея Белоусова - ред.) доложить о готовности войск к проведению заключительной части мероприятий и, разумеется, всем желаю удачи", - сказал Путин.Совместные стратегические учения РФ и Белоруссии "Запад-2025" проходят с 12 по 16 сентября. Их цель - проверка возможностей двух стран по обеспечению военной безопасности Союзного государства, готовности к отражению возможной агрессии. Также на учения приглашены оперативные группы органов военного управления и воинские контингенты стран-участниц ОДКБ, ШОС, других государств-партнеров.

