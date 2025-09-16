https://ria.ru/20250916/putin-2042311725.html
Путин пожелал удачи участникам учений "Запад-2025"
Путин пожелал удачи участникам учений "Запад-2025" - РИА Новости, 16.09.2025
Путин пожелал удачи участникам учений "Запад-2025"
Президент РФ Владимир Путин пожелал удачи участникам российско-белорусских стратегических учений "Запад-2025". РИА Новости, 16.09.2025
2025-09-16T18:38:00+03:00
2025-09-16T18:38:00+03:00
2025-09-16T19:21:00+03:00
учения "запад-2025"
россия
нижегородская область
владимир путин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/10/2042320107_0:85:2883:1707_1920x0_80_0_0_b751dec9f7917cb267e894c7fc54c060.jpg
МУЛИНО (Нижегородская область), 16 сен - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин пожелал удачи участникам российско-белорусских стратегических учений "Запад-2025".Глава государства во вторник посетил полигон "Мулино" в Нижегородской области, где прошла основная фаза учений "Запад-2025"."Прошу министра обороны (РФ Андрея Белоусова - ред.) доложить о готовности войск к проведению заключительной части мероприятий и, разумеется, всем желаю удачи", - сказал Путин.Совместные стратегические учения РФ и Белоруссии "Запад-2025" проходят с 12 по 16 сентября. Их цель - проверка возможностей двух стран по обеспечению военной безопасности Союзного государства, готовности к отражению возможной агрессии. Также на учения приглашены оперативные группы органов военного управления и воинские контингенты стран-участниц ОДКБ, ШОС, других государств-партнеров.
https://ria.ru/20250916/putin-2042312020.html
россия
нижегородская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/10/2042320107_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_ab042fda8a7ed4fb7b1e4fd1a25d6380.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
учения "запад-2025", россия, нижегородская область, владимир путин
Учения "Запад-2025", Россия, Нижегородская область, Владимир Путин
Путин пожелал удачи участникам учений "Запад-2025"
Путин пожелал удачи участникам военных учений "Запад-2025"