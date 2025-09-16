https://ria.ru/20250916/putin-2042310538.html

Путин рассказал об учениях "Запад-2025"

Путин рассказал об учениях "Запад-2025" - РИА Новости, 16.09.2025

Путин рассказал об учениях "Запад-2025"

Мероприятия учений "Запад-2025" проходят на 41 полигоне, участие в них принимают 100 тысяч военнослужащих, сообщил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 16.09.2025

2025-09-16T18:35:00+03:00

2025-09-16T18:35:00+03:00

2025-09-16T19:05:00+03:00

россия

владимир путин

нижегородская область

безопасность

белоруссия

учения "запад-2025"

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/10/2042323719_0:165:3072:1893_1920x0_80_0_0_d5d4a6b01a2278f625411d4e5992d054.jpg

МУЛИНО (Нижегородская область), 16 сен - РИА Новости. Мероприятия учений "Запад-2025" проходят на 41 полигоне, участие в них принимают 100 тысяч военнослужащих, сообщил президент России Владимир Путин.Глава государства на полигоне "Мулино" в Нижегородской области проследил за ходом основного этапа учений "Запад-2025"."Мероприятия проходят на 41 полигоне, участие принимают 100 тысяч военнослужащих, задействовано будет - да и уже задействуется - около 10 тысяч систем вооружений и техники", - сказал Путин.Практическая фаза белорусско-российских стратегических учений "Запад-2025" проходит с 12 по 16 сентября на полигонах в России и Белоруссии.

https://ria.ru/20250916/ucheniya-2042311283.html

россия

нижегородская область

белоруссия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, владимир путин, нижегородская область, безопасность, белоруссия, учения "запад-2025"