Путин рассказал об учениях "Запад-2025"
Путин рассказал об учениях "Запад-2025" - РИА Новости, 16.09.2025
Путин рассказал об учениях "Запад-2025"
Мероприятия учений "Запад-2025" проходят на 41 полигоне, участие в них принимают 100 тысяч военнослужащих, сообщил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 16.09.2025
2025-09-16T18:35:00+03:00
2025-09-16T18:35:00+03:00
2025-09-16T19:05:00+03:00
россия
владимир путин
нижегородская область
безопасность
белоруссия
учения "запад-2025"
МУЛИНО (Нижегородская область), 16 сен - РИА Новости. Мероприятия учений "Запад-2025" проходят на 41 полигоне, участие в них принимают 100 тысяч военнослужащих, сообщил президент России Владимир Путин.Глава государства на полигоне "Мулино" в Нижегородской области проследил за ходом основного этапа учений "Запад-2025"."Мероприятия проходят на 41 полигоне, участие принимают 100 тысяч военнослужащих, задействовано будет - да и уже задействуется - около 10 тысяч систем вооружений и техники", - сказал Путин.Практическая фаза белорусско-российских стратегических учений "Запад-2025" проходит с 12 по 16 сентября на полигонах в России и Белоруссии.
