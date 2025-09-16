Путин рассказал об учениях "Запад-2025"

Рейтинг@Mail.ru
18:35 16.09.2025 (обновлено: 19:05 16.09.2025)
https://ria.ru/20250916/putin-2042310538.html
Мероприятия учений "Запад-2025" проходят на 41 полигоне, участие в них принимают 100 тысяч военнослужащих, сообщил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 16.09.2025
2025-09-16T18:35:00+03:00
2025-09-16T19:05:00+03:00
россия
владимир путин
нижегородская область
безопасность
белоруссия
учения "запад-2025"
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/10/2042323719_0:165:3072:1893_1920x0_80_0_0_d5d4a6b01a2278f625411d4e5992d054.jpg
МУЛИНО (Нижегородская область), 16 сен - РИА Новости. Мероприятия учений "Запад-2025" проходят на 41 полигоне, участие в них принимают 100 тысяч военнослужащих, сообщил президент России Владимир Путин.Глава государства на полигоне "Мулино" в Нижегородской области проследил за ходом основного этапа учений "Запад-2025"."Мероприятия проходят на 41 полигоне, участие принимают 100 тысяч военнослужащих, задействовано будет - да и уже задействуется - около 10 тысяч систем вооружений и техники", - сказал Путин.Практическая фаза белорусско-российских стратегических учений "Запад-2025" проходит с 12 по 16 сентября на полигонах в России и Белоруссии.
https://ria.ru/20250916/ucheniya-2042311283.html
россия, владимир путин, нижегородская область, безопасность, белоруссия, учения "запад-2025"
Россия, Владимир Путин, Нижегородская область, Безопасность, Белоруссия, Учения "Запад-2025"
© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин осматривает вооружение, военную и специальную технику в ходе рабочей поездки в Нижегородскую область. 16 сентября 2025
Президент РФ Владимир Путин осматривает вооружение, военную и специальную технику в ходе рабочей поездки в Нижегородскую область. 16 сентября 2025
МУЛИНО (Нижегородская область), 16 сен - РИА Новости. Мероприятия учений "Запад-2025" проходят на 41 полигоне, участие в них принимают 100 тысяч военнослужащих, сообщил президент России Владимир Путин.
Глава государства на полигоне "Мулино" в Нижегородской области проследил за ходом основного этапа учений "Запад-2025".
"Мероприятия проходят на 41 полигоне, участие принимают 100 тысяч военнослужащих, задействовано будет - да и уже задействуется - около 10 тысяч систем вооружений и техники", - сказал Путин.
Практическая фаза белорусско-российских стратегических учений "Запад-2025" проходит с 12 по 16 сентября на полигонах в России и Белоруссии.
РоссияВладимир ПутинНижегородская областьБезопасностьБелоруссияУчения "Запад-2025"
 
 
