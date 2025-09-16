https://ria.ru/20250916/putin-2042306625.html

Путин посетил полигон "Мулино"

Путин посетил полигон "Мулино" - РИА Новости, 16.09.2025

Путин посетил полигон "Мулино"

Президент России Владимир Путин посетил полигон "Мулино", где прошла основная фаза учений "Запад-2025", передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 16.09.2025

МУЛИНО (Нижегородская обл), 16 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин посетил полигон "Мулино", где прошла основная фаза учений "Запад-2025", передает корреспондент РИА Новости. Совместные стратегические учения РФ и Белоруссии "Запад-2025" проходят с 12 по 16 сентября. Их цель - проверка возможностей двух стран по обеспечению военной безопасности Союзного государства, готовности к отражению возможной агрессии. Также на учения приглашены оперативные группы органов военного управления и воинские контингенты стран ОДКБ, ШОС, других государств-партнеров.

2025

