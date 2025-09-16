Рейтинг@Mail.ru
Прокурор запросил до 22 лет заключения фигурантам дела о диверсиях в ДНР
16.09.2025
Прокурор запросил до 22 лет заключения фигурантам дела о диверсиях в ДНР
происшествия
донецкая народная республика
украина
служба безопасности украины
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 16 сен - РИА Новости, Юлия Насулина. Прокурор попросил Южный окружной военный суд назначить 12 лет и 22 года лишения свободы двум гражданам Украины, обвиняемым в диверсиях в Донецкой Народной Республике, сообщил РИА Новости представитель суда. Уголовное дело в отношении Владислава и Елены Зайцевых слушается в суде в закрытом режиме с июня 2023 года. В отношении последней - заочно. Во вторник состоялись прения по делу. "Государственный обвинитель запросил для Владислава Зайцева 22 года строгого режима, для Елены Зайцевой - 12 лет общего режима", - сказал собеседник агентства. По данным суда, Зайцев обвиняется в участии в террористическом сообществе, прохождении обучения в целях осуществления террористической деятельности, изготовлении и приобретении взрывчатых веществ, двух эпизодах совершения диверсии группой лиц и приготовлении еще к двум диверсиям. Зайцева - в пособничестве в приготовлении к двум диверсиям, а также приобретении и перевозке взрывчатых веществ. Фабула дела официально не разглашается. По информации источника агентства, согласно обвинительному заключению, Владислав Зайцев являлся агентом СБУ и сыном Елены Зайцевой. Инкриминируемые им преступления они совершали на территории ДНР, уточнил он.
происшествия, донецкая народная республика, украина, служба безопасности украины
Происшествия, Донецкая Народная Республика, Украина, Служба безопасности Украины
Скульптура богини Фемиды. Архивное фото
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 16 сен - РИА Новости, Юлия Насулина. Прокурор попросил Южный окружной военный суд назначить 12 лет и 22 года лишения свободы двум гражданам Украины, обвиняемым в диверсиях в Донецкой Народной Республике, сообщил РИА Новости представитель суда.
Уголовное дело в отношении Владислава и Елены Зайцевых слушается в суде в закрытом режиме с июня 2023 года. В отношении последней - заочно. Во вторник состоялись прения по делу.
"Государственный обвинитель запросил для Владислава Зайцева 22 года строгого режима, для Елены Зайцевой - 12 лет общего режима", - сказал собеседник агентства.
По данным суда, Зайцев обвиняется в участии в террористическом сообществе, прохождении обучения в целях осуществления террористической деятельности, изготовлении и приобретении взрывчатых веществ, двух эпизодах совершения диверсии группой лиц и приготовлении еще к двум диверсиям. Зайцева - в пособничестве в приготовлении к двум диверсиям, а также приобретении и перевозке взрывчатых веществ. Фабула дела официально не разглашается.
По информации источника агентства, согласно обвинительному заключению, Владислав Зайцев являлся агентом СБУ и сыном Елены Зайцевой. Инкриминируемые им преступления они совершали на территории ДНР, уточнил он.
