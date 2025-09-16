https://ria.ru/20250916/prokuror-2042244562.html

Прокурор запросил до 22 лет заключения фигурантам дела о диверсиях в ДНР

Прокурор запросил до 22 лет заключения фигурантам дела о диверсиях в ДНР

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 16 сен - РИА Новости, Юлия Насулина. Прокурор попросил Южный окружной военный суд назначить 12 лет и 22 года лишения свободы двум гражданам Украины, обвиняемым в диверсиях в Донецкой Народной Республике, сообщил РИА Новости представитель суда. Уголовное дело в отношении Владислава и Елены Зайцевых слушается в суде в закрытом режиме с июня 2023 года. В отношении последней - заочно. Во вторник состоялись прения по делу. "Государственный обвинитель запросил для Владислава Зайцева 22 года строгого режима, для Елены Зайцевой - 12 лет общего режима", - сказал собеседник агентства. По данным суда, Зайцев обвиняется в участии в террористическом сообществе, прохождении обучения в целях осуществления террористической деятельности, изготовлении и приобретении взрывчатых веществ, двух эпизодах совершения диверсии группой лиц и приготовлении еще к двум диверсиям. Зайцева - в пособничестве в приготовлении к двум диверсиям, а также приобретении и перевозке взрывчатых веществ. Фабула дела официально не разглашается. По информации источника агентства, согласно обвинительному заключению, Владислав Зайцев являлся агентом СБУ и сыном Елены Зайцевой. Инкриминируемые им преступления они совершали на территории ДНР, уточнил он.

