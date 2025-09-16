Рейтинг@Mail.ru
Троим боевикам ВСУ, вторгшимся в Курскую область, вынесли приговоры
16.09.2025
Специальная военная операция на Украине
 
15:15 16.09.2025
Троим боевикам ВСУ, вторгшимся в Курскую область, вынесли приговоры
Троим боевикам ВСУ, вторгшимся в Курскую область, вынесли приговоры
МОСКВА, 16 сен – РИА Новости. Второй западный окружной военный суд приговорил к 15 и 14 годам лишения свободы двух стрелков ВСУ, участвовавших во вторжении в Курскую область, сообщила Главная военная прокуратура. "Второй западный окружной военный суд вынес приговор по уголовному делу в отношении военнослужащих 225-го отдельного штурмового полка 115 отдельной механизированной бригады вооруженных сил Украины 22-летнего старшего стрелка-оператора Аркадия Мирошника и 30-летнего стрелка Максима Сурмы… Суд приговорил Сурму к лишению свободы на срок 15 лет с отбыванием первых 3 лет в тюрьме, остальной части наказания – в исправительной колонии строгого режима, Мирошника – на срок 14 лет с отбыванием первых 2 лет в тюрьме, остальной части – в исправительной колонии строгого режима", - говорится в сообщении. Уточняется, что оба были признаны виновными по пунктам "а", "в" ч. 2 ст. 205 УК РФ (совершение группой лиц по предварительному сговору террористического акта, повлекшего наступление тяжких последствий). В суде было установлено, что Сурма и Мирошник с другими военнослужащими своего подразделения незаконно пересекли государственную границу РФ, вторглись на территорию Суджанского района Курской области, где блокировали и удерживали под вооруженным контролем село Николаево-Дарьино. На наблюдательно-огневых позициях они противодействовали российским военнослужащим, органам власти и запугивали мирных граждан применением оружия. В феврале они были задержаны российскими военнослужащими и до приговора содержались под стражей. Кроме того, как сообщил СК РФ, к лишению свободы на 14 лет (4 года в тюрьме) приговорен их однополчанин Роман Фризпалий, который вторгся в Курскую область 20 апреля, прибыл на отведенный ему участок местности вблизи Николаево-Дарьино "и занял наблюдательно-огневую позицию с целью блокирования и удержания населенного пункта под вооруженным контролем". В тот же день он попал в плен.
Троим боевикам ВСУ, вторгшимся в Курскую область, вынесли приговоры

Трое попавших в плен у села Николаево-Дарьино солдат ВСУ получили до 15 лет

МОСКВА, 16 сен – РИА Новости. Второй западный окружной военный суд приговорил к 15 и 14 годам лишения свободы двух стрелков ВСУ, участвовавших во вторжении в Курскую область, сообщила Главная военная прокуратура.
"Второй западный окружной военный суд вынес приговор по уголовному делу в отношении военнослужащих 225-го отдельного штурмового полка 115 отдельной механизированной бригады вооруженных сил Украины 22-летнего старшего стрелка-оператора Аркадия Мирошника и 30-летнего стрелка Максима Сурмы… Суд приговорил Сурму к лишению свободы на срок 15 лет с отбыванием первых 3 лет в тюрьме, остальной части наказания – в исправительной колонии строгого режима, Мирошника – на срок 14 лет с отбыванием первых 2 лет в тюрьме, остальной части – в исправительной колонии строгого режима", - говорится в сообщении.
Уточняется, что оба были признаны виновными по пунктам "а", "в" ч. 2 ст. 205 УК РФ (совершение группой лиц по предварительному сговору террористического акта, повлекшего наступление тяжких последствий).
В суде было установлено, что Сурма и Мирошник с другими военнослужащими своего подразделения незаконно пересекли государственную границу РФ, вторглись на территорию Суджанского района Курской области, где блокировали и удерживали под вооруженным контролем село Николаево-Дарьино. На наблюдательно-огневых позициях они противодействовали российским военнослужащим, органам власти и запугивали мирных граждан применением оружия. В феврале они были задержаны российскими военнослужащими и до приговора содержались под стражей.
Кроме того, как сообщил СК РФ, к лишению свободы на 14 лет (4 года в тюрьме) приговорен их однополчанин Роман Фризпалий, который вторгся в Курскую область 20 апреля, прибыл на отведенный ему участок местности вблизи Николаево-Дарьино "и занял наблюдательно-огневую позицию с целью блокирования и удержания населенного пункта под вооруженным контролем". В тот же день он попал в плен.
