Жителя Сочи, вступившего в интимную связь со школьницами, осудили

СОЧИ, 16 сен - РИА Новости. Житель Сочи, вступивший в интимную связь с двумя 14-летними школьницами и записывавший на видео свои похождения, приговорен к 12 годам колонии строгого режима, сообщили в объединенной пресс-службе судов Краснодарского края. Следствие и суд установили, что 22-летний фигурант занимался сексом с 14-летними девушками с сентября 2023 по август 2024 года – как уточнили в региональном управлении СК РФ, в съемном жилье в Дагомысе. Правоохранители обнаружили записи интимных встреч - молодой человек сам тайно снимал на видео свидания. Подсудимый полностью признал вину в ходе слушания, которое проходило в закрытом режиме. "Лазаревским районным судом города Сочи 22-летний молодой человек признан виновным… ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок 12 лет, отбывать которые ему надлежит в колонии строгого режима", - говорится в сообщении пресс-службы. Одну из девушек фигурант также склонял к употреблению наркотиков. Его признали виновным по части 4 статьи 134 ("Половое сношение и иные действия сексуального характера с лицом, не достигшим шестнадцатилетнего возраста"), части 1 статьи 135 ("Развратные действия" ), пункту "а" части 3 статьи 230 ("Склонение к потреблению наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов"), части 1 статьи 137 УК РФ ("Нарушение неприкосновенности частной жизни"). Приговор не вступил в силу.

