В России потушили восемь лесных пожаров за сутки
2025-09-16T09:03:00+03:00
россия
происшествия
МОСКВА, 16 сен - РИА Новости. Лесопожарные службы за сутки потушили в России восемь лесных пожаров на площади 69 гектаров, сообщает Авиалесоохрана. "По информации региональных диспетчерских служб лесного хозяйства, за прошедшие сутки... в России лесопожарными службами и привлеченными лицами ликвидировано восемь лесных пожаров на площади, пройденной огнем, 69 гектаров", - говорится в сообщении. К полуночи вторника на территории РФ было шесть лесных пожаров на площади четыре гектара, которые активно тушили.
