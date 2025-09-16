Рейтинг@Mail.ru
Посольство в Болгарии не получало информации о задержании россиянина - РИА Новости, 16.09.2025
15:58 16.09.2025
Посольство в Болгарии не получало информации о задержании россиянина
Посольство в Болгарии не получало информации о задержании россиянина - РИА Новости, 16.09.2025
Посольство в Болгарии не получало информации о задержании россиянина
Посольство России в Софии пока не получало официальной информации о задержании в Болгарии российского владельца грузового судна Игоря Гречушкина, связанного со... РИА Новости, 16.09.2025
в мире
болгария
бейрут
софия (город)
интерпол
МОСКВА, 16 сен - РИА Новости. Посольство России в Софии пока не получало официальной информации о задержании в Болгарии российского владельца грузового судна Игоря Гречушкина, связанного со взрывом в порту Бейрута пять лет назад, сообщили РИА Новости в дипмиссии в Болгарии. "Официальной информации посольство пока не получало. В случае обращения упомянутого гражданина будем готовы оказать необходимую помощь в рамках своей компетенции", - сказали в посольстве агентству. Ранее Болгарское национальное радио (БНР) со ссылкой на источники в правоохранительных органах сообщило, что российского владельца грузового судна, связанного со взрывом в порту Бейрута пять лет назад, задержали в Болгарии по ордеру Интерпола. Как сообщается, 48-летний Игорь Гречушкин был задержан 6 сентября в аэропорту Васил Левский в болгарской столице Софии, куда он прибыл из Кипра. При проверке документов пограничники установили, что пассажир разыскивается по красному бюллетеню Интерпола. В настоящее время он содержится под следственным арестом, отмечает БНР. Агентство БГНЕС со ссылкой на пограничную службу аэропорта передает, что задержанный прибыл в Болгарию с паспортом гражданин Кипра с целью туризма. Мощный взрыв произошел 4 августа 2020 года в морском порту Бейрута. По официальной версии, озвученной властями, причиной взрыва в порту стала детонация 2,75 тысячи тонн аммиачной селитры (или нитрата аммония), конфискованной таможенными службами в 2014 году с сухогруза Rhosus и хранившейся на складе. Детонации предшествовало возгорание аммиачной селитры во время сварочных работ. В результате погибли 121 человек, более шести тысяч получили ранения. 300 тысяч человек остались без крова, практически полностью были разрушены два прибрежных жилых квартала. Экономический ущерб городу в результате взрыва по предварительным оценкам составлял не менее 15 миллиардов долларов.
болгария
бейрут
софия (город)
в мире, болгария, бейрут, софия (город), интерпол
В мире, Болгария, Бейрут, София (город), Интерпол
Посольство в Болгарии не получало информации о задержании россиянина

Посольство России в Болгарии не получало информации о задержании Гречушкина

© Фото : Посольство Российской Федерации в Республике Болгарии Здание Посольства Российской Федерации в Болгарии
Здание Посольства Российской Федерации в Болгарии - РИА Новости, 1920, 16.09.2025
© Фото : Посольство Российской Федерации в Республике Болгарии
Здание Посольства Российской Федерации в Болгарии. Архивное фото
МОСКВА, 16 сен - РИА Новости. Посольство России в Софии пока не получало официальной информации о задержании в Болгарии российского владельца грузового судна Игоря Гречушкина, связанного со взрывом в порту Бейрута пять лет назад, сообщили РИА Новости в дипмиссии в Болгарии.
"Официальной информации посольство пока не получало. В случае обращения упомянутого гражданина будем готовы оказать необходимую помощь в рамках своей компетенции", - сказали в посольстве агентству.
Ранее Болгарское национальное радио (БНР) со ссылкой на источники в правоохранительных органах сообщило, что российского владельца грузового судна, связанного со взрывом в порту Бейрута пять лет назад, задержали в Болгарии по ордеру Интерпола.
Как сообщается, 48-летний Игорь Гречушкин был задержан 6 сентября в аэропорту Васил Левский в болгарской столице Софии, куда он прибыл из Кипра.
При проверке документов пограничники установили, что пассажир разыскивается по красному бюллетеню Интерпола. В настоящее время он содержится под следственным арестом, отмечает БНР.
Агентство БГНЕС со ссылкой на пограничную службу аэропорта передает, что задержанный прибыл в Болгарию с паспортом гражданин Кипра с целью туризма.
Мощный взрыв произошел 4 августа 2020 года в морском порту Бейрута. По официальной версии, озвученной властями, причиной взрыва в порту стала детонация 2,75 тысячи тонн аммиачной селитры (или нитрата аммония), конфискованной таможенными службами в 2014 году с сухогруза Rhosus и хранившейся на складе. Детонации предшествовало возгорание аммиачной селитры во время сварочных работ. В результате погибли 121 человек, более шести тысяч получили ранения. 300 тысяч человек остались без крова, практически полностью были разрушены два прибрежных жилых квартала. Экономический ущерб городу в результате взрыва по предварительным оценкам составлял не менее 15 миллиардов долларов.
В миреБолгарияБейрутСофия (город)Интерпол
 
 
