Рябков принял копии верительных грамот у посла Колумбии в России
17:03 16.09.2025
https://ria.ru/20250916/posol-2042271696.html
Рябков принял копии верительных грамот у посла Колумбии в России
Замглавы МИД РФ Сергей Рябков принял копии верительных грамот у назначенного посла Колумбии в РФ Хорхе Игнасио Сорро Санчеса, сообщает во вторник МИД России. РИА Новости, 16.09.2025
в мире
россия
колумбия
москва
сергей рябков
владимир путин
МОСКВА, 16 сен - РИА Новости. Замглавы МИД РФ Сергей Рябков принял копии верительных грамот у назначенного посла Колумбии в РФ Хорхе Игнасио Сорро Санчеса, сообщает во вторник МИД России. "Заместитель министра иностранных дел Российской Федерации Сергей Рябков принял назначенного чрезвычайного и полномочного посла Республики Колумбии в Российской Федерации Хорхе Игнасио Сорро Санчеса, который вручил копии верительных грамот", - сказано в сообщении на сайте министерства. Отмечается, что стороны обсудили темы российско-колумбийской повестки дня, ориентиры совместной работы в интересах укрепления сотрудничества и диалога. При этом Рябков пожелал послу Колумбии успешной и интересной работы в РФ, начало которой ознаменуется его участием в составе жюри музыкального конкурса "Интервидение-2025". С 2022 по 2024 годы Хорхе Игнасио Сорро Санчес работал заместителем министра, а в 2023 году был назначен исполняющим обязанности министра культуры Республики Колумбия. В мае 2025 года он был утвержден в должности посла Колумбии в России. На родине Санчес был членом Национального музыкального совета Colcultura и входил в состав колумбийского жюри по отбору стипендиатов для обучения за рубежом по музыкальным специальностям. Президент России Владимир Путин ранее подписал указ о проведении в Москве и Московской области международного музыкального конкурса "Интервидение" в 2025 году. Конкурс пройдет 20 сентября на Live Арене в Москве. Россию представит певец Shaman. Народный артист России, композитор и продюсер Игорь Матвиенко представит РФ в составе жюри конкурса. РИА Новости выступает информационным партнером конкурса "Интервидение".
россия
колумбия
москва
Рябков принял копии верительных грамот у посла Колумбии в России

Рябков принял копии верительных грамот у назначенного посла Колумбии в РФ

© РИА НовостиЗдание МИД России в Москве
Здание МИД России в Москве - РИА Новости, 1920, 16.09.2025
© РИА Новости
Здание МИД России в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 16 сен - РИА Новости. Замглавы МИД РФ Сергей Рябков принял копии верительных грамот у назначенного посла Колумбии в РФ Хорхе Игнасио Сорро Санчеса, сообщает во вторник МИД России.
"Заместитель министра иностранных дел Российской Федерации Сергей Рябков принял назначенного чрезвычайного и полномочного посла Республики Колумбии в Российской Федерации Хорхе Игнасио Сорро Санчеса, который вручил копии верительных грамот", - сказано в сообщении на сайте министерства.
Отмечается, что стороны обсудили темы российско-колумбийской повестки дня, ориентиры совместной работы в интересах укрепления сотрудничества и диалога. При этом Рябков пожелал послу Колумбии успешной и интересной работы в РФ, начало которой ознаменуется его участием в составе жюри музыкального конкурса "Интервидение-2025".
С 2022 по 2024 годы Хорхе Игнасио Сорро Санчес работал заместителем министра, а в 2023 году был назначен исполняющим обязанности министра культуры Республики Колумбия. В мае 2025 года он был утвержден в должности посла Колумбии в России.
На родине Санчес был членом Национального музыкального совета Colcultura и входил в состав колумбийского жюри по отбору стипендиатов для обучения за рубежом по музыкальным специальностям.
Президент России Владимир Путин ранее подписал указ о проведении в Москве и Московской области международного музыкального конкурса "Интервидение" в 2025 году. Конкурс пройдет 20 сентября на Live Арене в Москве. Россию представит певец Shaman. Народный артист России, композитор и продюсер Игорь Матвиенко представит РФ в составе жюри конкурса.
РИА Новости выступает информационным партнером конкурса "Интервидение".
