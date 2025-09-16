https://ria.ru/20250916/polsha-2042243625.html

Польша задержала гражданку Белоруссии по подозрению в использовании дрона

Польша задержала гражданку Белоруссии по подозрению в использовании дрона - РИА Новости, 16.09.2025

Польша задержала гражданку Белоруссии по подозрению в использовании дрона

Польша официально уведомила Минск о задержании гражданки Белоруссии по подозрению в использовании дрона в запретной зоне, сообщило белорусское... РИА Новости, 16.09.2025

2025-09-16T15:24:00+03:00

2025-09-16T15:24:00+03:00

2025-09-16T15:24:00+03:00

в мире

белоруссия

польша

минск

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/05/1d/1734736907_0:159:3077:1889_1920x0_80_0_0_26a92a1dcdc25bca5e361a5f05c655a7.jpg

МИНСК, 16 сен - РИА Новости. Польша официально уведомила Минск о задержании гражданки Белоруссии по подозрению в использовании дрона в запретной зоне, сообщило белорусское внешнеполитическое ведомство. Накануне в Варшаве над правительственными зданиями на улицах Бельведерской (резиденция президента) и Парковой (резиденция премьера) был обезврежен дрон. Сообщалось, что задержаны 21-летний гражданин Украины и 17-летняя гражданка Белоруссии. "Польская сторона официально уведомила Республику Беларусь о задержании на территории Польши гражданки Беларуси, которая подозревается в использовании дрона в зоне действия запрета на осуществление полетов, а также в создании угрозы для безопасности и правопорядка", - сообщил МИД Белоруссии.

https://ria.ru/20250916/polsha-2042221388.html

белоруссия

польша

минск

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, белоруссия, польша, минск