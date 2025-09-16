https://ria.ru/20250916/polsha-2042243625.html
Польша задержала гражданку Белоруссии по подозрению в использовании дрона
Польша задержала гражданку Белоруссии по подозрению в использовании дрона - РИА Новости, 16.09.2025
Польша задержала гражданку Белоруссии по подозрению в использовании дрона
Польша официально уведомила Минск о задержании гражданки Белоруссии по подозрению в использовании дрона в запретной зоне, сообщило белорусское... РИА Новости, 16.09.2025
2025-09-16T15:24:00+03:00
2025-09-16T15:24:00+03:00
2025-09-16T15:24:00+03:00
в мире
белоруссия
польша
минск
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/05/1d/1734736907_0:159:3077:1889_1920x0_80_0_0_26a92a1dcdc25bca5e361a5f05c655a7.jpg
МИНСК, 16 сен - РИА Новости. Польша официально уведомила Минск о задержании гражданки Белоруссии по подозрению в использовании дрона в запретной зоне, сообщило белорусское внешнеполитическое ведомство. Накануне в Варшаве над правительственными зданиями на улицах Бельведерской (резиденция президента) и Парковой (резиденция премьера) был обезврежен дрон. Сообщалось, что задержаны 21-летний гражданин Украины и 17-летняя гражданка Белоруссии. "Польская сторона официально уведомила Республику Беларусь о задержании на территории Польши гражданки Беларуси, которая подозревается в использовании дрона в зоне действия запрета на осуществление полетов, а также в создании угрозы для безопасности и правопорядка", - сообщил МИД Белоруссии.
https://ria.ru/20250916/polsha-2042221388.html
белоруссия
польша
минск
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/05/1d/1734736907_173:0:2902:2047_1920x0_80_0_0_02956838993528d092799c34fbda4a12.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, белоруссия, польша, минск
В мире, Белоруссия, Польша, Минск
Польша задержала гражданку Белоруссии по подозрению в использовании дрона
МИД Белоруссии: Польша задержала гражданку Белоруссии за использование дрона