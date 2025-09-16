Рейтинг@Mail.ru
Польша задержала гражданку Белоруссии по подозрению в использовании дрона - РИА Новости, 16.09.2025
15:24 16.09.2025
Польша задержала гражданку Белоруссии по подозрению в использовании дрона
в мире
белоруссия
польша
минск
МИНСК, 16 сен - РИА Новости. Польша официально уведомила Минск о задержании гражданки Белоруссии по подозрению в использовании дрона в запретной зоне, сообщило белорусское внешнеполитическое ведомство. Накануне в Варшаве над правительственными зданиями на улицах Бельведерской (резиденция президента) и Парковой (резиденция премьера) был обезврежен дрон. Сообщалось, что задержаны 21-летний гражданин Украины и 17-летняя гражданка Белоруссии. "Польская сторона официально уведомила Республику Беларусь о задержании на территории Польши гражданки Беларуси, которая подозревается в использовании дрона в зоне действия запрета на осуществление полетов, а также в создании угрозы для безопасности и правопорядка", - сообщил МИД Белоруссии.
белоруссия
польша
минск
в мире, белоруссия, польша, минск
В мире, Белоруссия, Польша, Минск
Государственный флаг Польши и флаг Евросоюза на здании Министерства иностранных дел Польши в Варшаве. Архивное фото
МИНСК, 16 сен - РИА Новости. Польша официально уведомила Минск о задержании гражданки Белоруссии по подозрению в использовании дрона в запретной зоне, сообщило белорусское внешнеполитическое ведомство.
Накануне в Варшаве над правительственными зданиями на улицах Бельведерской (резиденция президента) и Парковой (резиденция премьера) был обезврежен дрон. Сообщалось, что задержаны 21-летний гражданин Украины и 17-летняя гражданка Белоруссии.
"Польская сторона официально уведомила Республику Беларусь о задержании на территории Польши гражданки Беларуси, которая подозревается в использовании дрона в зоне действия запрета на осуществление полетов, а также в создании угрозы для безопасности и правопорядка", - сообщил МИД Белоруссии.
В миреБелоруссияПольшаМинск
 
 
