Политолог прокомментировал протесты в Лондоне

ЛОНДОН, 16 сен - РИА Новости. Прошедшие в Лондоне протесты выходят далеко за рамки традиционных "правых" маршей и отражают массовое недовольство ситуацией с миграцией, свободой слова и господствующей идеологией "воукизма", рассказал РИА Новости политолог, профессор Университета Квинс в Белфасте Ли Макгоуэн. В субботу британский правый активист Томми Робинсон заявил, что на демонстрацию в центре Лондона, которую он возглавил, вышли 3 миллиона человек. При этом столичная полиция сообщила изданию Guardian о примерно 110 тысячах протестующих на улицах Лондона. Ранее Робинсон уже собирал акции протеста, однако все они были относительно малочисленными. Местные СМИ назвали шествие "крупнейшим мероприятием националистов за последние десятилетия". "Это не столько внезапный интерес к Томми Робинсону, сколько внезапный рост количества людей, которые недовольны ситуацией с иммиграцией, свободой слова и идеологией "воукизма" (повышенное внимание в политике к вопросам социальной, расовой и половой идентичности). Они всего этого опасаются и воспринимают как посягательство на британскую культуру. Это выходит далеко за рамки традиционного ядра ультраправых последователей Робинсона и тех, кто раньше приходил на марши Лиги английской обороны (EDL). Они, вероятно, также присутствовали на митинге, но большинство участников не имели отношения к этому движению", - сказал Макгоуэн. Профессор подчеркнул, что на демонстрации присутствовали церковные лидеры и представители христианского сообщества, а также те, кто просто насторожен изменениями в обществе. "Это также видно по популярности партии Reform UK, рейтинг которой уже составляет около 27%. Во многом эта тенденция схожа с ценностями движения "Сделаем Америку снова великой" (MAGA), президента США Дональда Трампа. Участники движения считают себя патриотами, защищающими страну", - добавил Макгоуэн. Эксперт спрогнозировал дальнейший рост числа подобных мероприятий по всей стране, по которому можно будет судить о масштабе назревающей "революции". Правительству будет весьма непросто справиться с ситуацией, подчеркнул он. Ранее Робинсон указал на непропорциональный негатив местных СМИ к акции несмотря на то, что полиция задержала всего менее 30 её участников. В своем Telegram-канале Робинсон выложил изображение, сравнивающее количество задержаний на недавнем ежегодном карибском карнавале Ноттинг-Хилл (423), протесте группы Palestine Action (890) и субботней акции правых, в ходе которых полиция задержала всего 25 человек. При этом позже полиция признала, что допустила ошибку в подсчете, и уточнила, что были задержаны 24 человека. Робинсон также заявил, что, несмотря на небольшое количество инцидентов, традиционные СМИ хотят очернить именно акцию правых. Участники акции под названием "Соединим королевство" собрались в субботу в Лондоне и прошли маршем к правительственному кварталу Уайтхолл. Многие люди несли национальный флаг Англии с крестом Святого Георгия и британский "Юнион Джек". Демонстранты выкрикивали лозунги против премьера Кира Стармера. Они критиковали миграционную политику правительства и то, что они считают ограничением свободы слова. Некоторые участники вступили в стычки с полицией.

