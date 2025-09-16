Рейтинг@Mail.ru
Политолог прокомментировал протесты в Лондоне - РИА Новости, 16.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:50 16.09.2025
https://ria.ru/20250916/politolog-2042201723.html
Политолог прокомментировал протесты в Лондоне
Политолог прокомментировал протесты в Лондоне - РИА Новости, 16.09.2025
Политолог прокомментировал протесты в Лондоне
Прошедшие в Лондоне протесты выходят далеко за рамки традиционных "правых" маршей и отражают массовое недовольство ситуацией с миграцией, свободой слова и... РИА Новости, 16.09.2025
2025-09-16T12:50:00+03:00
2025-09-16T12:50:00+03:00
в мире
лондон
белфаст
сша
дональд трамп
кир стармер
акция против нелегальной миграции в лондоне
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/0d/2041740907_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_c9affe6623eabf042ae7c03ed2f8c6e7.jpg
ЛОНДОН, 16 сен - РИА Новости. Прошедшие в Лондоне протесты выходят далеко за рамки традиционных "правых" маршей и отражают массовое недовольство ситуацией с миграцией, свободой слова и господствующей идеологией "воукизма", рассказал РИА Новости политолог, профессор Университета Квинс в Белфасте Ли Макгоуэн. В субботу британский правый активист Томми Робинсон заявил, что на демонстрацию в центре Лондона, которую он возглавил, вышли 3 миллиона человек. При этом столичная полиция сообщила изданию Guardian о примерно 110 тысячах протестующих на улицах Лондона. Ранее Робинсон уже собирал акции протеста, однако все они были относительно малочисленными. Местные СМИ назвали шествие "крупнейшим мероприятием националистов за последние десятилетия". "Это не столько внезапный интерес к Томми Робинсону, сколько внезапный рост количества людей, которые недовольны ситуацией с иммиграцией, свободой слова и идеологией "воукизма" (повышенное внимание в политике к вопросам социальной, расовой и половой идентичности). Они всего этого опасаются и воспринимают как посягательство на британскую культуру. Это выходит далеко за рамки традиционного ядра ультраправых последователей Робинсона и тех, кто раньше приходил на марши Лиги английской обороны (EDL). Они, вероятно, также присутствовали на митинге, но большинство участников не имели отношения к этому движению", - сказал Макгоуэн. Профессор подчеркнул, что на демонстрации присутствовали церковные лидеры и представители христианского сообщества, а также те, кто просто насторожен изменениями в обществе. "Это также видно по популярности партии Reform UK, рейтинг которой уже составляет около 27%. Во многом эта тенденция схожа с ценностями движения "Сделаем Америку снова великой" (MAGA), президента США Дональда Трампа. Участники движения считают себя патриотами, защищающими страну", - добавил Макгоуэн. Эксперт спрогнозировал дальнейший рост числа подобных мероприятий по всей стране, по которому можно будет судить о масштабе назревающей "революции". Правительству будет весьма непросто справиться с ситуацией, подчеркнул он. Ранее Робинсон указал на непропорциональный негатив местных СМИ к акции несмотря на то, что полиция задержала всего менее 30 её участников. В своем Telegram-канале Робинсон выложил изображение, сравнивающее количество задержаний на недавнем ежегодном карибском карнавале Ноттинг-Хилл (423), протесте группы Palestine Action (890) и субботней акции правых, в ходе которых полиция задержала всего 25 человек. При этом позже полиция признала, что допустила ошибку в подсчете, и уточнила, что были задержаны 24 человека. Робинсон также заявил, что, несмотря на небольшое количество инцидентов, традиционные СМИ хотят очернить именно акцию правых. Участники акции под названием "Соединим королевство" собрались в субботу в Лондоне и прошли маршем к правительственному кварталу Уайтхолл. Многие люди несли национальный флаг Англии с крестом Святого Георгия и британский "Юнион Джек". Демонстранты выкрикивали лозунги против премьера Кира Стармера. Они критиковали миграционную политику правительства и то, что они считают ограничением свободы слова. Некоторые участники вступили в стычки с полицией.
https://ria.ru/20250916/politik-2042181754.html
https://ria.ru/20250915/london-2042093843.html
лондон
белфаст
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Массовые демонстрации в Лондоне
Десятки тысяч сторонников правых сил вышли в Лондоне на акцию под названием "Соединим королевство" (Unite the Kingdom), они направились к правительственному кварталу Уайтхолл. Участники выкрикивают лозунги против премьера Стармера, критикуя миграционную политику правительства и ограничения свободы слова.
2025-09-16T12:50
true
PT0M50S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/0d/2041740907_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_25cd816f854e1af1ef3d5f1647a72403.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, лондон, белфаст, сша, дональд трамп, кир стармер, акция против нелегальной миграции в лондоне
В мире, Лондон, Белфаст, США, Дональд Трамп, Кир Стармер, Акция против нелегальной миграции в Лондоне
Политолог прокомментировал протесты в Лондоне

Политолог Макгоуэн: протесты в Лондоне отражают недовольство миграцией

© AP Photo / Joanna ChanАкция "Соединим королевство" в Лондоне
Акция Соединим королевство в Лондоне - РИА Новости, 1920, 16.09.2025
© AP Photo / Joanna Chan
Акция "Соединим королевство" в Лондоне
Читать ria.ru в
Дзен
ЛОНДОН, 16 сен - РИА Новости. Прошедшие в Лондоне протесты выходят далеко за рамки традиционных "правых" маршей и отражают массовое недовольство ситуацией с миграцией, свободой слова и господствующей идеологией "воукизма", рассказал РИА Новости политолог, профессор Университета Квинс в Белфасте Ли Макгоуэн.
В субботу британский правый активист Томми Робинсон заявил, что на демонстрацию в центре Лондона, которую он возглавил, вышли 3 миллиона человек. При этом столичная полиция сообщила изданию Guardian о примерно 110 тысячах протестующих на улицах Лондона. Ранее Робинсон уже собирал акции протеста, однако все они были относительно малочисленными. Местные СМИ назвали шествие "крупнейшим мероприятием националистов за последние десятилетия".
Акция Соединим королевство в Лондоне - РИА Новости, 1920, 16.09.2025
Британский политик рассказал об акциях протеста в Лондоне
Вчера, 11:22
"Это не столько внезапный интерес к Томми Робинсону, сколько внезапный рост количества людей, которые недовольны ситуацией с иммиграцией, свободой слова и идеологией "воукизма" (повышенное внимание в политике к вопросам социальной, расовой и половой идентичности). Они всего этого опасаются и воспринимают как посягательство на британскую культуру. Это выходит далеко за рамки традиционного ядра ультраправых последователей Робинсона и тех, кто раньше приходил на марши Лиги английской обороны (EDL). Они, вероятно, также присутствовали на митинге, но большинство участников не имели отношения к этому движению", - сказал Макгоуэн.
Профессор подчеркнул, что на демонстрации присутствовали церковные лидеры и представители христианского сообщества, а также те, кто просто насторожен изменениями в обществе.
"Это также видно по популярности партии Reform UK, рейтинг которой уже составляет около 27%. Во многом эта тенденция схожа с ценностями движения "Сделаем Америку снова великой" (MAGA), президента США Дональда Трампа. Участники движения считают себя патриотами, защищающими страну", - добавил Макгоуэн.
Эксперт спрогнозировал дальнейший рост числа подобных мероприятий по всей стране, по которому можно будет судить о масштабе назревающей "революции". Правительству будет весьма непросто справиться с ситуацией, подчеркнул он.
Ранее Робинсон указал на непропорциональный негатив местных СМИ к акции несмотря на то, что полиция задержала всего менее 30 её участников. В своем Telegram-канале Робинсон выложил изображение, сравнивающее количество задержаний на недавнем ежегодном карибском карнавале Ноттинг-Хилл (423), протесте группы Palestine Action (890) и субботней акции правых, в ходе которых полиция задержала всего 25 человек. При этом позже полиция признала, что допустила ошибку в подсчете, и уточнила, что были задержаны 24 человека. Робинсон также заявил, что, несмотря на небольшое количество инцидентов, традиционные СМИ хотят очернить именно акцию правых.
Участники акции под названием "Соединим королевство" собрались в субботу в Лондоне и прошли маршем к правительственному кварталу Уайтхолл. Многие люди несли национальный флаг Англии с крестом Святого Георгия и британский "Юнион Джек". Демонстранты выкрикивали лозунги против премьера Кира Стармера. Они критиковали миграционную политику правительства и то, что они считают ограничением свободы слова. Некоторые участники вступили в стычки с полицией.
Акция Соединим королевство в Лондоне - РИА Новости, 1920, 15.09.2025
Лидер "Христианского народного альянса" прокомментировал протесты в Лондоне
15 сентября, 19:04
 
В миреЛондонБелфастСШАДональд ТрампКир СтармерАкция против нелегальной миграции в Лондоне
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала