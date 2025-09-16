Рейтинг@Mail.ru
Британский политик рассказал об акциях протеста в Лондоне
16.09.2025
https://ria.ru/20250916/politik-2042181754.html
Британский политик рассказал об акциях протеста в Лондоне
Британский политик рассказал об акциях протеста в Лондоне - РИА Новости, 16.09.2025
Британский политик рассказал об акциях протеста в Лондоне
Масштаб субботней акции протеста в Лондоне объясняется желанием людей защитить британскую культуру, ценности и образ жизни, которые оказались отданы на... РИА Новости, 16.09.2025
2025-09-16T11:22:00+03:00
2025-09-16T11:22:00+03:00
в мире
лондон
англия
кир стармер
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/0d/2041740907_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_c9affe6623eabf042ae7c03ed2f8c6e7.jpg
ЛОНДОН, 16 сен - РИА Новости. Масштаб субботней акции протеста в Лондоне объясняется желанием людей защитить британскую культуру, ценности и образ жизни, которые оказались отданы на поругание правительствам и враждебным институтам, заявил РИА Новости лидер британской партии "Наследие" (Heritage Party) Дэвид Кертен. В субботу британский правый активист Томми Робинсон заявил, что на демонстрацию в центре Лондона, которую он возглавил, вышли 3 миллиона человек. При этом столичная полиция сообщила изданию Guardian о примерно 110 тысячах протестующих на улицах Лондона. Ранее Робинсон уже собирал акции протеста, однако все они были относительно малочисленными. Местные СМИ назвали шествие "крупнейшим мероприятием националистов за последние десятилетия". "Акция была мощным и мирным протестов против правительства Стармера, против массового притока мигрантов, против двухуровневого правосудия и общего высмеивания британской культуры и народа чередующимися правительствами, ведущими СМИ и общественными институтами, исповедующими культурный марксизм", - сказал Дэвид Кертен. Политик уточнил, что огромное количество пришедших людей было связано в первую очередь не с личностью Томми Робинсона, а с тем, что люди больше не хотят терпеть очернение своей культуры. "Это гораздо глубже, и не связано с одним конкретно человеком. Это заявление о том, что люди больше не хотят, чтобы их очерняли и относились к ним с неуважением только за то, что они любят нашу страну и хотят сохранить наш образ жизни", - подчеркнул Кертен. Ранее Робинсон указал на непропорциональный негатив местных СМИ к акции несмотря на то, что полиция задержала всего менее 30 её участников. В своем Telegram-канале Робинсон выложил изображение, сравнивающее количество задержаний на недавнем ежегодном карибском карнавале Ноттинг-Хилл (423), протесте группы Palestine Action (890) и субботней акции правых, в ходе которых полиция задержала всего 25 человек. При этом позже полиция признала, что допустила ошибку в подсчете, и уточнила, что были задержаны 24 человека. Робинсон также заявил, что, несмотря на небольшое количество инцидентов, традиционные СМИ хотят очернить именно акцию правых. Участники акции под названием "Соединим королевство" собрались в субботу в Лондоне и прошли маршем к правительственному кварталу Уайтхолл. Многие люди несли национальный флаг Англии с крестом Святого Георгия и британский "Юнион Джек". Демонстранты выкрикивали лозунги против премьера Кира Стармера. Они критиковали миграционную политику правительства и то, что они считают ограничением свободы слова. Некоторые участники вступили в стычки с полицией.
лондон
англия
в мире, лондон, англия, кир стармер
В мире, Лондон, Англия, Кир Стармер
Британский политик рассказал об акциях протеста в Лондоне

Политик Кертен: британцы массово выходят на улицы в защиту своей культуры

© AP Photo / Joanna ChanАкция "Соединим королевство" в Лондоне
Акция Соединим королевство в Лондоне - РИА Новости, 1920, 16.09.2025
© AP Photo / Joanna Chan
Акция "Соединим королевство" в Лондоне
ЛОНДОН, 16 сен - РИА Новости. Масштаб субботней акции протеста в Лондоне объясняется желанием людей защитить британскую культуру, ценности и образ жизни, которые оказались отданы на поругание правительствам и враждебным институтам, заявил РИА Новости лидер британской партии "Наследие" (Heritage Party) Дэвид Кертен.
В субботу британский правый активист Томми Робинсон заявил, что на демонстрацию в центре Лондона, которую он возглавил, вышли 3 миллиона человек. При этом столичная полиция сообщила изданию Guardian о примерно 110 тысячах протестующих на улицах Лондона. Ранее Робинсон уже собирал акции протеста, однако все они были относительно малочисленными. Местные СМИ назвали шествие "крупнейшим мероприятием националистов за последние десятилетия".
"Акция была мощным и мирным протестов против правительства Стармера, против массового притока мигрантов, против двухуровневого правосудия и общего высмеивания британской культуры и народа чередующимися правительствами, ведущими СМИ и общественными институтами, исповедующими культурный марксизм", - сказал Дэвид Кертен.
Политик уточнил, что огромное количество пришедших людей было связано в первую очередь не с личностью Томми Робинсона, а с тем, что люди больше не хотят терпеть очернение своей культуры.
"Это гораздо глубже, и не связано с одним конкретно человеком. Это заявление о том, что люди больше не хотят, чтобы их очерняли и относились к ним с неуважением только за то, что они любят нашу страну и хотят сохранить наш образ жизни", - подчеркнул Кертен.
Ранее Робинсон указал на непропорциональный негатив местных СМИ к акции несмотря на то, что полиция задержала всего менее 30 её участников. В своем Telegram-канале Робинсон выложил изображение, сравнивающее количество задержаний на недавнем ежегодном карибском карнавале Ноттинг-Хилл (423), протесте группы Palestine Action (890) и субботней акции правых, в ходе которых полиция задержала всего 25 человек. При этом позже полиция признала, что допустила ошибку в подсчете, и уточнила, что были задержаны 24 человека. Робинсон также заявил, что, несмотря на небольшое количество инцидентов, традиционные СМИ хотят очернить именно акцию правых.
Участники акции под названием "Соединим королевство" собрались в субботу в Лондоне и прошли маршем к правительственному кварталу Уайтхолл. Многие люди несли национальный флаг Англии с крестом Святого Георгия и британский "Юнион Джек". Демонстранты выкрикивали лозунги против премьера Кира Стармера. Они критиковали миграционную политику правительства и то, что они считают ограничением свободы слова. Некоторые участники вступили в стычки с полицией.
