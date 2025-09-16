https://ria.ru/20250916/pogoda-2042154441.html

Москвичам рассказали о погоде во вторник

МОСКВА, 16 сен - РИА Новости. Переменная облачность, без осадков и до плюс 23 ожидаются в Москве во вторник, рассказал РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец. "В течение дня синоптическая ситуация в Центральной России обусловится западной периферией антициклона. Ожидается переменная облачность, без осадков. Ветер южный, юго-восточный 4-9 метров в секунду. Температура воздуха в Москве плюс 20 - плюс 23", - сказал Тишковец. Он уточнил, что атмосферное давление будет слабо падать и составит 750 миллиметров ртутного столба.

