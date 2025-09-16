Рейтинг@Mail.ru
Вильфанд рассказал, когда испортится погода в центре европейской России - РИА Новости, 16.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
01:52 16.09.2025
https://ria.ru/20250916/pogoda-2042128751.html
Вильфанд рассказал, когда испортится погода в центре европейской России
Вильфанд рассказал, когда испортится погода в центре европейской России - РИА Новости, 16.09.2025
Вильфанд рассказал, когда испортится погода в центре европейской России
Облачная погода придет в центр европейской России к концу недели, температура опустится до нормы сентября - плюс 16-17 градусов, сообщил РИА Новости научный... РИА Новости, 16.09.2025
2025-09-16T01:52:00+03:00
2025-09-16T01:52:00+03:00
общество
россия
москва
роман вильфанд
гидрометцентр
https://cdnn21.img.ria.ru/images/149716/09/1497160935_0:273:4321:2704_1920x0_80_0_0_76eca639271182e1c8dad38cd2aece8e.jpg
МОСКВА, 16 сен - РИА Новости. Облачная погода придет в центр европейской России к концу недели, температура опустится до нормы сентября - плюс 16-17 градусов, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. "С конца недели уже более облачная погода, которая более ассоциируется с понятием "осень", - сказал Вильфанд. По его словам, во вторник и среду в центре европейской России еще будет плюс 21-23 градуса днем, также до конца недели не прогнозируется сильных осадков. "С 18 сентября будет уже облачность и 16-18 градусов. В последний рабочий день, в пятницу, температура будет 16-17 градусов, в субботу, воскресенье – такие же температуры, местами небольшой дождь", - добавил синоптик. Он отметил, что при этом из-за облачности повысятся ночные температуры – если в ночь на вторник в Москве будет плюс 8-10 градусов, то на выходных – 10-12.
https://ria.ru/20250914/pogoda-2041928911.html
https://ria.ru/20250914/moskva-2041780124.html
россия
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/149716/09/1497160935_484:0:4321:2878_1920x0_80_0_0_bd723a7fa039905cee8c662112a7ea6e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, россия, москва, роман вильфанд, гидрометцентр
Общество, Россия, Москва, Роман Вильфанд, Гидрометцентр
Вильфанд рассказал, когда испортится погода в центре европейской России

Вильфанд: облачная погода придет в центр европейской России к концу недели

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкМосква
Москва - РИА Новости, 1920, 16.09.2025
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в медиабанк
Москва. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 16 сен - РИА Новости. Облачная погода придет в центр европейской России к концу недели, температура опустится до нормы сентября - плюс 16-17 градусов, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
"С конца недели уже более облачная погода, которая более ассоциируется с понятием "осень", - сказал Вильфанд.
Люди в парке Яуза в Москве - РИА Новости, 1920, 14.09.2025
Синоптик рассказал о погоде на предстоящей неделе
14 сентября, 23:58
По его словам, во вторник и среду в центре европейской России еще будет плюс 21-23 градуса днем, также до конца недели не прогнозируется сильных осадков.
"С 18 сентября будет уже облачность и 16-18 градусов. В последний рабочий день, в пятницу, температура будет 16-17 градусов, в субботу, воскресенье – такие же температуры, местами небольшой дождь", - добавил синоптик.
Он отметил, что при этом из-за облачности повысятся ночные температуры – если в ночь на вторник в Москве будет плюс 8-10 градусов, то на выходных – 10-12.
Иней на траве - РИА Новости, 1920, 14.09.2025
В Москве вторую ночь подряд зафиксировали заморозки
14 сентября, 08:23
 
ОбществоРоссияМоскваРоман ВильфандГидрометцентр
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала