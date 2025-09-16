https://ria.ru/20250916/pogoda-2042128751.html

Вильфанд рассказал, когда испортится погода в центре европейской России

16.09.2025

Вильфанд рассказал, когда испортится погода в центре европейской России

Облачная погода придет в центр европейской России к концу недели, температура опустится до нормы сентября - плюс 16-17 градусов, сообщил РИА Новости научный... РИА Новости, 16.09.2025

МОСКВА, 16 сен - РИА Новости. Облачная погода придет в центр европейской России к концу недели, температура опустится до нормы сентября - плюс 16-17 градусов, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. "С конца недели уже более облачная погода, которая более ассоциируется с понятием "осень", - сказал Вильфанд. По его словам, во вторник и среду в центре европейской России еще будет плюс 21-23 градуса днем, также до конца недели не прогнозируется сильных осадков. "С 18 сентября будет уже облачность и 16-18 градусов. В последний рабочий день, в пятницу, температура будет 16-17 градусов, в субботу, воскресенье – такие же температуры, местами небольшой дождь", - добавил синоптик. Он отметил, что при этом из-за облачности повысятся ночные температуры – если в ночь на вторник в Москве будет плюс 8-10 градусов, то на выходных – 10-12.

