https://ria.ru/20250916/pogoda-2042128751.html
Вильфанд рассказал, когда испортится погода в центре европейской России
Вильфанд рассказал, когда испортится погода в центре европейской России - РИА Новости, 16.09.2025
Вильфанд рассказал, когда испортится погода в центре европейской России
Облачная погода придет в центр европейской России к концу недели, температура опустится до нормы сентября - плюс 16-17 градусов, сообщил РИА Новости научный... РИА Новости, 16.09.2025
2025-09-16T01:52:00+03:00
2025-09-16T01:52:00+03:00
2025-09-16T01:52:00+03:00
общество
россия
москва
роман вильфанд
гидрометцентр
https://cdnn21.img.ria.ru/images/149716/09/1497160935_0:273:4321:2704_1920x0_80_0_0_76eca639271182e1c8dad38cd2aece8e.jpg
МОСКВА, 16 сен - РИА Новости. Облачная погода придет в центр европейской России к концу недели, температура опустится до нормы сентября - плюс 16-17 градусов, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. "С конца недели уже более облачная погода, которая более ассоциируется с понятием "осень", - сказал Вильфанд. По его словам, во вторник и среду в центре европейской России еще будет плюс 21-23 градуса днем, также до конца недели не прогнозируется сильных осадков. "С 18 сентября будет уже облачность и 16-18 градусов. В последний рабочий день, в пятницу, температура будет 16-17 градусов, в субботу, воскресенье – такие же температуры, местами небольшой дождь", - добавил синоптик. Он отметил, что при этом из-за облачности повысятся ночные температуры – если в ночь на вторник в Москве будет плюс 8-10 градусов, то на выходных – 10-12.
https://ria.ru/20250914/pogoda-2041928911.html
https://ria.ru/20250914/moskva-2041780124.html
россия
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/149716/09/1497160935_484:0:4321:2878_1920x0_80_0_0_bd723a7fa039905cee8c662112a7ea6e.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, россия, москва, роман вильфанд, гидрометцентр
Общество, Россия, Москва, Роман Вильфанд, Гидрометцентр
Вильфанд рассказал, когда испортится погода в центре европейской России
Вильфанд: облачная погода придет в центр европейской России к концу недели