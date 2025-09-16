https://ria.ru/20250916/podozrevaemyy-2042193601.html

Подозреваемый в подрыве "Северных потоков" обжалует решение об экстрадиции

Подозреваемый в подрыве "Северных потоков" обжалует решение об экстрадиции - РИА Новости, 16.09.2025

Подозреваемый в подрыве "Северных потоков" обжалует решение об экстрадиции

Подозреваемый в подрыве "Северных потоков" украинец намерен подать апелляцию на решение итальянского суда о его экстрадиции в Германию, передаёт агентство... РИА Новости, 16.09.2025

2025-09-16T12:18:00+03:00

2025-09-16T12:18:00+03:00

2025-09-16T12:27:00+03:00

северный поток

германия

в мире

италия

сеймур херш

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/16/2036915907_0:0:1440:810_1920x0_80_0_0_2d49ce722dc408a38d8a0cbbc43825d0.jpg

МОСКВА, 16 сен - РИА Новости. Подозреваемый в подрыве "Северных потоков" украинец намерен подать апелляцию на решение итальянского суда о его экстрадиции в Германию, передаёт агентство Рейтер со ссылкой на адвоката.Во вторник агентство Рейтер передавало, что суд в Италии постановил экстрадировать в Германию подозреваемого в подрыве "Северных потоков" украинца."Подозреваемый украинец подаст апелляцию на решение об экстрадиции", - говорится в сообщении.В ночь на 21 августа итальянские карабинеры по запросу немецкой прокуратуры арестовали в провинции Римини 49-летнего украинца Кузнецова, которого считают координатором подрыва газопроводов. Суд Болоньи подтвердил арест и назначил заседание по вопросу его экстрадиции в ФРГ. От добровольной выдачи в Германию Кузнецов отказался.Американский журналист, лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш в 2023 году провел расследование терактов на "Северных потоках". По его данным, взрывчатку под газопроводы заложили американские водолазы во время натовских учений Baltops 2022, а спустя три месяца норвежцы привели ее в действие. Экс-президент США Джо Байден отдал приказ совершить диверсию после более чем девяти месяцев секретных обсуждений с командой по нацбезопасности. Он опасался, что Германия, получающая по "Северным потокам" газ из России, не захочет участвовать в военной помощи Украине.

https://ria.ru/20250908/potok-2040395737.html

германия

италия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

северный поток, германия, в мире, италия, сеймур херш