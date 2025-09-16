Рейтинг@Mail.ru
Подозреваемый в подрыве "Северных потоков" обжалует решение об экстрадиции
12:18 16.09.2025 (обновлено: 12:27 16.09.2025)
Подозреваемый в подрыве "Северных потоков" обжалует решение об экстрадиции
Подозреваемый в подрыве "Северных потоков" обжалует решение об экстрадиции
северный поток
германия
в мире
италия
сеймур херш
МОСКВА, 16 сен - РИА Новости. Подозреваемый в подрыве "Северных потоков" украинец намерен подать апелляцию на решение итальянского суда о его экстрадиции в Германию, передаёт агентство Рейтер со ссылкой на адвоката.Во вторник агентство Рейтер передавало, что суд в Италии постановил экстрадировать в Германию подозреваемого в подрыве "Северных потоков" украинца."Подозреваемый украинец подаст апелляцию на решение об экстрадиции", - говорится в сообщении.В ночь на 21 августа итальянские карабинеры по запросу немецкой прокуратуры арестовали в провинции Римини 49-летнего украинца Кузнецова, которого считают координатором подрыва газопроводов. Суд Болоньи подтвердил арест и назначил заседание по вопросу его экстрадиции в ФРГ. От добровольной выдачи в Германию Кузнецов отказался.Американский журналист, лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш в 2023 году провел расследование терактов на "Северных потоках". По его данным, взрывчатку под газопроводы заложили американские водолазы во время натовских учений Baltops 2022, а спустя три месяца норвежцы привели ее в действие. Экс-президент США Джо Байден отдал приказ совершить диверсию после более чем девяти месяцев секретных обсуждений с командой по нацбезопасности. Он опасался, что Германия, получающая по "Северным потокам" газ из России, не захочет участвовать в военной помощи Украине.
германия
италия
северный поток, германия, в мире, италия, сеймур херш
Северный поток, Германия, В мире, Италия, Сеймур Херш
Фото подозреваемого по делу о подрыве "Северного потока", опубликованное итальянскими СМИ
Место утечки на газопроводе Северный поток - РИА Новости, 1920, 08.09.2025
"Северные потоки" подорвали по заданию Залужного, пишет Welt
8 сентября, 12:01
 
Северный поток, Германия, В мире, Италия, Сеймур Херш
 
 
