В Подмосковье арестовали бизнесмена по делу об убийстве экс-депутата Рады
Суд арестовал бизнесмена Амирханяна по делу об убийстве экс-депутата Рады Кивы
Полицейский. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 16 сен - РИА Новости. Суд в Подмосковье арестовал бизнесмена Араика Амирханяна по делу об убийстве бывшего депутата Верховной рады Украины Ильи Кивы, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ходом расследования.
"Суд в Московской области избрал Амирханяну меру пресечения в виде заключения под стажу в рамках дела об убийстве Кивы", - рассказал собеседник агентства.
Глава СБУ намекнул на причастность к убийствам Кивы и Татарского
26 марта 2024, 07:52
При этом Амирханян уже находится под стражей по делу о даче взятки.
Суд в Подмосковье в начале лета приговорил Амирханяна к 6 годам общего режима со штрафом. Как установил суд, он дважды перевел денежные средства судебному приставу-исполнителю за снятие ареста со счетов фирмы в обход закона. Апелляционная инстанция в конце августа признала приговор законным.
Тело экс-депутата Верховной рады Украины Ильи Кивы нашли 6 декабря 2023 года в деревне Супонево Московской области, было возбуждено дело об убийстве. По предварительным данным следствия, вечером в парке одного из коттеджных поселков в Супоневе неизвестный выстрелил в Киву, тот скончался на месте. Позднее представитель Главного управления разведки (ГУР) минобороны Украины Андрей Юсов заявил, что Кива был убит "в ходе спецоперации СБУ".
Медведчук заявил, что ему до сих пор угрожают расправой
22 февраля 2024, 08:01