В Подмосковье арестовали бизнесмена по делу об убийстве экс-депутата Рады

МОСКВА, 16 сен - РИА Новости. Суд в Подмосковье арестовал бизнесмена Араика Амирханяна по делу об убийстве бывшего депутата Верховной рады Украины Ильи Кивы, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ходом расследования. "Суд в Московской области избрал Амирханяну меру пресечения в виде заключения под стажу в рамках дела об убийстве Кивы", - рассказал собеседник агентства. При этом Амирханян уже находится под стражей по делу о даче взятки. Суд в Подмосковье в начале лета приговорил Амирханяна к 6 годам общего режима со штрафом. Как установил суд, он дважды перевел денежные средства судебному приставу-исполнителю за снятие ареста со счетов фирмы в обход закона. Апелляционная инстанция в конце августа признала приговор законным. Тело экс-депутата Верховной рады Украины Ильи Кивы нашли 6 декабря 2023 года в деревне Супонево Московской области, было возбуждено дело об убийстве. По предварительным данным следствия, вечером в парке одного из коттеджных поселков в Супоневе неизвестный выстрелил в Киву, тот скончался на месте. Позднее представитель Главного управления разведки (ГУР) минобороны Украины Андрей Юсов заявил, что Кива был убит "в ходе спецоперации СБУ".

