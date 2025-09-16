https://ria.ru/20250916/petrosyan-2042183522.html
Путин поздравил Петросяна с 80-летием
Путин поздравил Петросяна с 80-летием - РИА Новости, 16.09.2025
Путин поздравил Петросяна с 80-летием
Президент России Владимир Путин поздравил с юбилеем юмориста Евгения Петросяна, отметив его мастерство и талант импровизатора, соответствующая телеграмма... РИА Новости, 16.09.2025
МОСКВА, 16 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поздравил с юбилеем юмориста Евгения Петросяна, отметив его мастерство и талант импровизатора, соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля.Артист эстрады, писатель-юморист, народный артист РСФСР Евгений Петросян отмечает во вторник 80-летие."Уважаемый Евгений Ваганович! Примите поздравления с 80-летним юбилеем. Многочисленные любители эстрады и в нашей стране, и далеко за её пределами знают Вас как замечательного артиста, высоко ценят Ваше мастерство и талант импровизатора, неподражаемый юмор и обаяние, безграничную преданность избранной профессии", - говорится в послании.Президент пожелал юмористу здоровья, вдохновения и творческого долголетия.
Путин поздравил Петросяна с 80-летием
Путин поздравил с 80-летием юмориста Евгения Петросяна