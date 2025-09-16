Рейтинг@Mail.ru
Пентагон одобрил две партии военной помощи Украине за счет НАТО - РИА Новости, 16.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
20:23 16.09.2025
https://ria.ru/20250916/pentagon-2042338023.html
Пентагон одобрил две партии военной помощи Украине за счет НАТО
Пентагон одобрил две партии военной помощи Украине за счет НАТО - РИА Новости, 16.09.2025
Пентагон одобрил две партии военной помощи Украине за счет НАТО
Пентагон одобрил две партии военной помощи Киеву по 500 миллионов долларов за счет стран НАТО в рамках программы приоритетных потребностей, передает агентство... РИА Новости, 16.09.2025
2025-09-16T20:23:00+03:00
2025-09-16T20:23:00+03:00
специальная военная операция на украине
украина
россия
киев
денис шмыгаль
сергей лавров
нато
министерство обороны сша
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/13/1897155216_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_5ac875b317de7a65c2958d4b60abfb0c.jpg
МОСКВА, 16 сен - РИА Новости. Пентагон одобрил две партии военной помощи Киеву по 500 миллионов долларов за счет стран НАТО в рамках программы приоритетных потребностей, передает агентство Рейтер со ссылкой на источники. "(Заместитель главы Пентагона – ред.) Элбридж Колби одобрил две партии по 500 миллионов долларов в рамках нового механизма под названием Prioritized Ukraine Requirements List", - говорится в сообщении агентства. В начале августа украинский министр обороны Денис Шмыгаль заявил, что США и НАТО запускают новый механизм поддержки Украины через инициативу PURL, предусматривающую быстрые поставки вооружения через добровольческие взносы стран альянса. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
https://ria.ru/20250913/ukraina-2041746070.html
украина
россия
киев
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/13/1897155216_144:0:2875:2048_1920x0_80_0_0_f5f3f7a99ccfab924ae43adedcc85f61.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
украина, россия, киев, денис шмыгаль, сергей лавров, нато, министерство обороны сша
Специальная военная операция на Украине, Украина, Россия, Киев, Денис Шмыгаль, Сергей Лавров, НАТО, Министерство обороны США
Пентагон одобрил две партии военной помощи Украине за счет НАТО

Reuters: Пентагон одобрил две партии военной помощи Украине за счет стран НАТО

© AP Photo / Carolyn KasterПентагон
Пентагон - РИА Новости, 1920, 16.09.2025
© AP Photo / Carolyn Kaster
Пентагон. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 16 сен - РИА Новости. Пентагон одобрил две партии военной помощи Киеву по 500 миллионов долларов за счет стран НАТО в рамках программы приоритетных потребностей, передает агентство Рейтер со ссылкой на источники.
"(Заместитель главы Пентагона – ред.) Элбридж Колби одобрил две партии по 500 миллионов долларов в рамках нового механизма под названием Prioritized Ukraine Requirements List", - говорится в сообщении агентства.
В начале августа украинский министр обороны Денис Шмыгаль заявил, что США и НАТО запускают новый механизм поддержки Украины через инициативу PURL, предусматривающую быстрые поставки вооружения через добровольческие взносы стран альянса.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
Владимир Зеленский и Эммануэль Макрон - РИА Новости, 1920, 13.09.2025
"Не обратят внимания". На Украине пожаловались на планы НАТО
13 сентября, 21:55
 
Специальная военная операция на УкраинеУкраинаРоссияКиевДенис ШмыгальСергей ЛавровНАТОМинистерство обороны США
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала