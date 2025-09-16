https://ria.ru/20250916/pelikan-2042202242.html

В Сочи обнаружили редкого пеликана

В Сочи обнаружили редкого пеликана - РИА Новости, 16.09.2025

В Сочи обнаружили редкого пеликана

Краснокнижного кудрявого пеликана обнаружили орнитологи на Верхнем озере курорта "Роза Хутор" на высоте около 1000 метров над уровнем моря

СОЧИ, 16 сен – РИА Новости. Краснокнижного кудрявого пеликана обнаружили орнитологи на Верхнем озере курорта "Роза Хутор" на высоте около 1000 метров над уровнем моря, появление редкой птицы в горах Сочи специалисты назвали уникальным явлением, сообщили РИА Новости в пресс-службе горнолыжного курорта. "На "Роза Хутор" заметили редкого кудрявого пеликана. Появление краснокнижной птицы можно было наблюдать на Верхнем озере курорта на высоте около 1000 метров над уровнем моря", - говорится в сообщении. Появление краснокнижной птицы объясняют тем, что стаю пеликанов во время традиционной осенней миграции с севера на юг застала непогода. Обычно представители этого вида обитают в дельте реки Кубань и в Приазовском заказнике - там пеликаны находят пропитание. Перед зимой они отправляются на зимовку в Абхазию или Грузию. Так, один из пеликанов, "увидев гладь горного озера, видимо, захотел отдохнуть и набраться сил для продолжения путешествия". Редкого пеликана можно узнать по характерному белому с серым окрасу и завиткам на голове. "Кудрявый пеликан на берегу горного озера – не просто удивительное явление, его смело можно назвать уникальным. Подходить близко, тревожить, пытаться поймать, чтобы помочь, редкую птицу не стоит. Как только пернатый гость отдохнет и наберется сил, он самостоятельно отправится в дальнейший путь в теплые края", - приводит пресс-служба горного курорта слова орнитолога, начальника научного отдела "Дирекции природных парков Краснодарского края", кандидата биологический наук Петра Тильбы. По его словам, осенью в горах Сочи можно наблюдать массовый пролет птиц над Кавказским хребтом, которые перемещаются к местам своих зимовок на Ближнем Востоке и в Африке. В небе помимо пеликанов можно заметить золотистых щурок, удодов, жаворонков, желтых и белых трясогузок, городских и деревенских ласточек, а также дневных хищных птиц - канюков и осоедов, черных коршунов, луней и даже орлана-белохвоста. На курорте установили более 150 теплых искусственных гнездовий на высотах от 1150 до 2000 метров над уровнем моря, рассказали РИА Новости в пресс-службе курорта. Места их установки определяют специалисты Сочинского национального парка. "Это помогает птицам отряда воробьиных и совиных завести и вывести в безопасности потомство", - приводит слова руководителя экологической службы курорта "Роза Хутор" Дениса Рыльцева пресс-служба курорта.

сочи

Краснокнижный кудрявый пеликан на горном озере курорта "Роза Хутор" Краснокнижного кудрявого пеликана заметили орнитологи на горном озере курорта "Роза Хутор". "Появление краснокнижной птицы можно было наблюдать на Верхнем озере курорта на высоте около 1000 метров над уровнем моря", – рассказали РИА Новости в пресс-службе курорта. Там же подчеркивают, что кудрявый пеликан на берегу горного озера – явление не просто удивительное, его "смело можно назвать уникальным". Как только пернатый гость отдохнет и наберется сил, он самостоятельно отправится в дальнейший путь в теплые края. 2025-09-16T12:51 true PT0M10S

