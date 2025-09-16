Рейтинг@Mail.ru
Танкисты уничтожили пехоту противника в рамках учений "Запад-2025"
16.09.2025
Танкисты уничтожили пехоту противника в рамках учений "Запад-2025"
Танкисты уничтожили пехоту противника в рамках учений "Запад-2025"
безопасность
ленинградская область
министерство обороны рф (минобороны рф)
т-90м
учения "запад-2025"
МОСКВА, 16 сен - РИА Новости. Экипажи танков Т-90М "Прорыв" Ленинградского военного округа в ходе российско-белорусского совместного стратегического учения "Запад-2025" в Ленинградской области уничтожили пехоту условного противника, сообщило министерство обороны РФ. "Экипажи танков Т-90М "Прорыв" Ленинградского военного округа отработали боевую стрельбу с закрытых огневых позиций и прямой наводкой по скоплению живой силы и бронетехники условного противника в рамках совместного стратегического учения "Запад-2025", - говорится в сообщении. Отмечается, что отдельный танковый взвод выполнил стрельбу прямой наводкой по бронегруппе "противника" подкалиберными боеприпасами, чем сорвал ротационные мероприятия и вывел из строя бронетехнику. Огневые задачи выполнялись с учетом опыта, полученного в ходе специальной военной операции.
ленинградская область
безопасность, ленинградская область, министерство обороны рф (минобороны рф), т-90м, учения "запад-2025"
Безопасность, Ленинградская область, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Т-90М, Учения "Запад-2025"
МОСКВА, 16 сен - РИА Новости. Экипажи танков Т-90М "Прорыв" Ленинградского военного округа в ходе российско-белорусского совместного стратегического учения "Запад-2025" в Ленинградской области уничтожили пехоту условного противника, сообщило министерство обороны РФ.
"Экипажи танков Т-90М "Прорыв" Ленинградского военного округа отработали боевую стрельбу с закрытых огневых позиций и прямой наводкой по скоплению живой силы и бронетехники условного противника в рамках совместного стратегического учения "Запад-2025", - говорится в сообщении.
Отмечается, что отдельный танковый взвод выполнил стрельбу прямой наводкой по бронегруппе "противника" подкалиберными боеприпасами, чем сорвал ротационные мероприятия и вывел из строя бронетехнику.
Огневые задачи выполнялись с учетом опыта, полученного в ходе специальной военной операции.
Безопасность Ленинградская область Министерство обороны РФ (Минобороны РФ) Т-90М Учения "Запад-2025"
 
 
