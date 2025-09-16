https://ria.ru/20250916/patriarkh-2042348990.html

Патриарх Кирилл прибыл в Казахстан

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл прибыл с визитом в Казахстан, сообщил сайт Русской православной церкви (РПЦ). РИА Новости, 16.09.2025

МОСКВА, 16 сен - РИА Новости. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл прибыл с визитом в Казахстан, сообщил сайт Русской православной церкви (РПЦ). "Шестнадцатого сентября 2025 года начался визит Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла в Республику Казахстан", - говорится в сообщении. В среду патриарх Кирилл выступит на открытии VIII Съезда лидеров мировых и традиционных религий, сообщил ранее сайт Русской православной церкви. Съезд лидеров мировых и традиционных религий пройдет в Астане 17-18 сентября. Темой форума станет "Диалог религий: синергия во имя будущего". Ожидается, что в работе съезда примут участие духовные лидеры и религиозные деятели из боле чем 60 стран.

