Признание Палестины усилит изоляцию Израиля, считает Эрдоган

АНКАРА, 16 сен – РИА Новости. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что признание Палестины рядом западных государств усилит дипломатическую изоляцию Израиля, по его словам, эта позиция будет вновь озвучена Анкарой на предстоящей сессии Генеральной Ассамблеи ООН. "Израиль, усиливая давление на палестинцев, демонстрирует свое истинное лицо. Даже те, кто долгие годы закрывал глаза на систематические репрессии, сегодня начинают говорить: "Довольно!". Нью-Йоркская декларация, поддержанная 142 странами, стала переломным моментом, радикально изменившим дипломатический баланс в палестинском вопросе. Последние голосования в ООН показывают, что Израиль все больше оказывается в изоляции", – отметил Эрдоган в беседе с журналистами на борту самолета по возвращении из Катара. Глава государства подчеркнул, что принцип двухгосударственного решения, за который Турция выступает на протяжении многих лет, получил поддержку глобального большинства. "Развитие событий подтвердило правоту нашей дипломатической позиции. Решения, принятые в рамках ООН, ясно указывают на то, что Израиль несет ответственность за действия, которые международное сообщество расценивает как геноцид. В будущем к числу стран, поддерживающих признание Палестины, присоединятся и те, кто пока воздерживался. Я убежден, что признание Палестины западными государствами станет еще одним фактором усиления давления на Израиль. Мы намерены вновь заявить об этом с трибуны ООН и донести голос угнетенных до всего мира", – добавил турецкий лидер. Государство Палестина признают 147 стран, включая РФ. В 2024 году США наложили вето на полноправное членство Палестины в ООН. С 2024 года Палестину признали десять государств, в том числе Ирландия, Норвегия, Испания и Армения. Согласно позиции РФ, урегулирование возможно лишь на основе утвержденной СБ ООН формулы с созданием палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.

