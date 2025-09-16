Рейтинг@Mail.ru
Овчинский: в девяти регионах тестируют сервис "Цифровой нормоконтроль" - РИА Новости, 16.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:05 16.09.2025
https://ria.ru/20250916/ovchinskiy-2042085278.html
Овчинский: в девяти регионах тестируют сервис "Цифровой нормоконтроль"
Овчинский: в девяти регионах тестируют сервис "Цифровой нормоконтроль" - РИА Новости, 16.09.2025
Овчинский: в девяти регионах тестируют сервис "Цифровой нормоконтроль"
Разработанный московским Центром искусственного интеллекта в градостроительстве сервис "Цифровой нормоконтроль" тестируют в девяти российских регионах, сообщил... РИА Новости, 16.09.2025
2025-09-16T10:05:00+03:00
2025-09-16T10:05:00+03:00
москва
градостроительный комплекс москвы
департамент градостроительной политики г. москвы
владислав овчинский
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/0c/1988752619_0:0:2560:1440_1920x0_80_0_0_e48adc69cb1363dbc1ae39d2e399d8bc.png
МОСКВА, 16 сен - РИА Новости. Разработанный московским Центром искусственного интеллекта в градостроительстве сервис "Цифровой нормоконтроль" тестируют в девяти российских регионах, сообщил министр правительства столицы, глава департамента градостроительной политики Владислав Овчинский.Он уточнил, что летом этого года начался межрегиональный пилотный проект по тестированию сервиса. В ним принимают участие такие регионы, как Карелия и Дагестан, Хабаровский и Пермский края, Магаданская, Оренбургская, Сахалинская, Калужская и Омская области."Этот проект – важный этап цифровой трансформации строительной отрасли как в Москве, так и по всей России. Внедрение сервисов на основе искусственного интеллекта значительно ускоряет согласование документации, снижает влияние человеческого фактора и повышает качество строительных проектов", – приводит слова Овчинского пресс-служба столичного департамента градостроительной политики.Итоги данного тестирования будут подведены в октябре 2025 года, добавляется в сообщении.Центр искусственного интеллекта в градостроительстве функционирует на базе столичного департамента градполитики. Сервис "Цифровой нормоконтроль" позволяет автоматизировать проверку проектной и рабочей документации на соответствие требованиям ГОСТ Р 21.101-2020.
https://ria.ru/20250915/ovchinskiy-2041987135.html
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/0c/1988752619_98:0:2373:1706_1920x0_80_0_0_289233ec0d2e878438ab4cd4949a679b.png
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
москва, градостроительный комплекс москвы, департамент градостроительной политики г. москвы, владислав овчинский
Москва, Градостроительный комплекс Москвы, Департамент градостроительной политики г. Москвы, Владислав Овчинский
Овчинский: в девяти регионах тестируют сервис "Цифровой нормоконтроль"

Овчинский: в девяти регионах России тестируют сервис "Цифровой нормоконтроль"

© Фото : Пресс-служба департамента градостроительной политики МосквыМинистр правительства столицы, глава департамента градостроительной политики Владислав Овчинский.
Министр правительства столицы, глава департамента градостроительной политики Владислав Овчинский. - РИА Новости, 1920, 16.09.2025
© Фото : Пресс-служба департамента градостроительной политики Москвы
Министр правительства столицы, глава департамента градостроительной политики Владислав Овчинский.. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 16 сен - РИА Новости. Разработанный московским Центром искусственного интеллекта в градостроительстве сервис "Цифровой нормоконтроль" тестируют в девяти российских регионах, сообщил министр правительства столицы, глава департамента градостроительной политики Владислав Овчинский.
Он уточнил, что летом этого года начался межрегиональный пилотный проект по тестированию сервиса. В ним принимают участие такие регионы, как Карелия и Дагестан, Хабаровский и Пермский края, Магаданская, Оренбургская, Сахалинская, Калужская и Омская области.
"Этот проект – важный этап цифровой трансформации строительной отрасли как в Москве, так и по всей России. Внедрение сервисов на основе искусственного интеллекта значительно ускоряет согласование документации, снижает влияние человеческого фактора и повышает качество строительных проектов", – приводит слова Овчинского пресс-служба столичного департамента градостроительной политики.
Итоги данного тестирования будут подведены в октябре 2025 года, добавляется в сообщении.
Центр искусственного интеллекта в градостроительстве функционирует на базе столичного департамента градполитики. Сервис "Цифровой нормоконтроль" позволяет автоматизировать проверку проектной и рабочей документации на соответствие требованиям ГОСТ Р 21.101-2020.
Министр правительства столицы, глава департамента градостроительной политики Владислав Овчинский - РИА Новости, 1920, 15.09.2025
Овчинский: более 30 семей переехали в новостройку в проезде Шокальского
15 сентября, 12:20
 
МоскваГрадостроительный комплекс МосквыДепартамент градостроительной политики г. МосквыВладислав Овчинский
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала