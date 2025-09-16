https://ria.ru/20250916/ovchinskiy-2042085278.html

Овчинский: в девяти регионах тестируют сервис "Цифровой нормоконтроль"

Овчинский: в девяти регионах тестируют сервис "Цифровой нормоконтроль" - РИА Новости, 16.09.2025

Овчинский: в девяти регионах тестируют сервис "Цифровой нормоконтроль"

Разработанный московским Центром искусственного интеллекта в градостроительстве сервис "Цифровой нормоконтроль" тестируют в девяти российских регионах, сообщил... РИА Новости, 16.09.2025

МОСКВА, 16 сен - РИА Новости. Разработанный московским Центром искусственного интеллекта в градостроительстве сервис "Цифровой нормоконтроль" тестируют в девяти российских регионах, сообщил министр правительства столицы, глава департамента градостроительной политики Владислав Овчинский.Он уточнил, что летом этого года начался межрегиональный пилотный проект по тестированию сервиса. В ним принимают участие такие регионы, как Карелия и Дагестан, Хабаровский и Пермский края, Магаданская, Оренбургская, Сахалинская, Калужская и Омская области."Этот проект – важный этап цифровой трансформации строительной отрасли как в Москве, так и по всей России. Внедрение сервисов на основе искусственного интеллекта значительно ускоряет согласование документации, снижает влияние человеческого фактора и повышает качество строительных проектов", – приводит слова Овчинского пресс-служба столичного департамента градостроительной политики.Итоги данного тестирования будут подведены в октябре 2025 года, добавляется в сообщении.Центр искусственного интеллекта в градостроительстве функционирует на базе столичного департамента градполитики. Сервис "Цифровой нормоконтроль" позволяет автоматизировать проверку проектной и рабочей документации на соответствие требованиям ГОСТ Р 21.101-2020.

