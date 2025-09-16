Депутаты Красноярска приняли отставку мэра, обвиняемого во взятках
Депутаты Красноярска приняли отставку мэра Логинова, обвиняемого во взятках
© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкМэр Красноярска Владислав Логинов на заседании Басманного суда Москвы
Мэр Красноярска Владислав Логинов на заседании Басманного суда Москвы
КРАСНОЯРСК, 16 сен — РИА Новости. Депутаты горсовета Красноярска приняли отставку мэра Владислава Логинова, обвиняемого в получении взяток на сумму 180 миллионов рублей, решение было принято на очередной сессии, трансляция которой велась на сайте горсовета.
"Вчера в городской совет депутатов поступило письменное заявление главы города Красноярска (Владислава Логинова. — Прим. ред.) об отставке по собственному желанию ", — сказала председатель постоянной комиссии по местному самоуправлению красноярского горсовета Елена Южакова.
Для принятия решения об отставке Логинова, которое утверждалось простым большинством голосов от установленной численности, необходимо было не менее 19 голосов.
Владислав Логинов обвиняется в получении взятки в особо крупном размере (часть шестая статьи 290 УК России). По версии следствия, в 2018-2024 годах Логинов получил от гендиректора коммерческой организации более 180 миллионов рублей как деньгами, так и в виде оплаты строительства бани на его участке. Взятка предназначалась за обеспечение победы фирмы в конкурсах МКУ Красноярска "Управление дорог, инфраструктуры и благоустройства" на выполнение ремонта городских дорог. Басманный суд Москвы 10 июня поместил Логинова под стражу.
Логинов занял пост главы города Красноярска 16 сентября 2022 года. До этого он проработал пять лет в должности заместителя мэра. Свою карьеру начал в транспортной сфере: с 2002 по 2011 год трудился на дорожных предприятиях региона, включая руководство транспортными цехами и отделами материально-технического снабжения. В 2012 году Логинов работал директором по снабжению и коммерческим директором ОАО "Асфальтобетонный завод". Затем перешел на муниципальную службу, последовательно выполняя обязанности заместителя руководителей городских департаментов — сначала городского хозяйства, потом муниципального заказа. Руководил также администрациями двух районов Красноярска: Свердловского и Советского.
