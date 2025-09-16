https://ria.ru/20250916/otnosheniya-2042290089.html

Рябков оценил ситуацию в отношениях России и США

Рябков оценил ситуацию в отношениях России и США - РИА Новости, 16.09.2025

Рябков оценил ситуацию в отношениях России и США

Пробуксовка наблюдается сейчас в вопросе снятия раздражителей в отношениях РФ и США, оснований исключать Соединенные Штаты из списка недружественных стран пока... РИА Новости, 16.09.2025

МОСКВА, 16 сен - РИА Новости. Пробуксовка наблюдается сейчас в вопросе снятия раздражителей в отношениях РФ и США, оснований исключать Соединенные Штаты из списка недружественных стран пока нет, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков. "Мы находимся в начале пути. Думаю, что о такого рода решениях говорить не просто преждевременно, а оснований для них нет. Мы видим определенную политическую волю, которую проявляют в Вашингтоне к этому, но результатов недостаточно, в том числе и в чисто двусторонней сфере, где после начальных, стартовых достижений по пути снятия взаимных раздражителей мы сейчас имеем пробуксовку, с которой приходится иметь дело", - сказал Рябков журналистам. По его словам, это "просто иллюстрация к тому, что от намерений до реальных результатов - большой путь". "Будем упорно работать, хорошо, что американские коллеги демонстрируют готовность продолжать с нами диалог по всем, в том числе самым сложным, вопросам", - добавил Рябков.

