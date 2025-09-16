Рейтинг@Mail.ru
Оборонный бюджет Нидерландов в 2026 году составит более 26 миллиардов евро
17:19 16.09.2025 (обновлено: 17:56 16.09.2025)
Оборонный бюджет Нидерландов в 2026 году составит более 26 миллиардов евро
в мире
нидерланды
ГААГА, 16 сен - РИА Новости. Нидерланды увеличат в 2026 году бюджет на оборону на 3,4 миллиарда евро, он составит более 26 миллиардов евро, сообщил глава минобороны королевства Рубен Брекелманс. "В День принца мы объявили, что оборонный бюджет увеличится в следующем году на 3,4 миллиарда евро до 26,8 миллиарда евро", - написал Брекелманс в соцсети Х во вторник. По его словам, это позволит Нидерландам расширить боевую мощь, в том числе путем увеличения количества военной техники и боеприпасов, а также инвестиций в оборонную промышленность и инновационные технологии. День принца (Prinsjesdag) в Нидерландах проводится ежегодно в третий вторник сентября. В этот день король Нидерландов по традиции произносит речь, в которой представляет в общих чертах направления политики правительства на предстоящий год. Также в День принца принимается бюджет страны на будущий год.
нидерланды
Новости
ru-RU
в мире, нидерланды
В мире, Нидерланды
Флаг Нидерландов
Флаг Нидерландов
© Flickr / Yoshimasa Niwa
Флаг Нидерландов. Архивное фото
ГААГА, 16 сен - РИА Новости. Нидерланды увеличат в 2026 году бюджет на оборону на 3,4 миллиарда евро, он составит более 26 миллиардов евро, сообщил глава минобороны королевства Рубен Брекелманс.
"В День принца мы объявили, что оборонный бюджет увеличится в следующем году на 3,4 миллиарда евро до 26,8 миллиарда евро", - написал Брекелманс в соцсети Х во вторник.
По его словам, это позволит Нидерландам расширить боевую мощь, в том числе путем увеличения количества военной техники и боеприпасов, а также инвестиций в оборонную промышленность и инновационные технологии.
День принца (Prinsjesdag) в Нидерландах проводится ежегодно в третий вторник сентября. В этот день король Нидерландов по традиции произносит речь, в которой представляет в общих чертах направления политики правительства на предстоящий год. Также в День принца принимается бюджет страны на будущий год.
В миреНидерланды
 
 
Версия 2023.1 Beta
