Оборонный бюджет Нидерландов в 2026 году составит более 26 миллиардов евро

Оборонный бюджет Нидерландов в 2026 году составит более 26 миллиардов евро - РИА Новости, 16.09.2025

Оборонный бюджет Нидерландов в 2026 году составит более 26 миллиардов евро

Нидерланды увеличат в 2026 году бюджет на оборону на 3,4 миллиарда евро, он составит более 26 миллиардов евро, сообщил глава минобороны королевства Рубен... РИА Новости, 16.09.2025

2025-09-16T17:19:00+03:00

2025-09-16T17:19:00+03:00

2025-09-16T17:56:00+03:00

ГААГА, 16 сен - РИА Новости. Нидерланды увеличат в 2026 году бюджет на оборону на 3,4 миллиарда евро, он составит более 26 миллиардов евро, сообщил глава минобороны королевства Рубен Брекелманс. "В День принца мы объявили, что оборонный бюджет увеличится в следующем году на 3,4 миллиарда евро до 26,8 миллиарда евро", - написал Брекелманс в соцсети Х во вторник. По его словам, это позволит Нидерландам расширить боевую мощь, в том числе путем увеличения количества военной техники и боеприпасов, а также инвестиций в оборонную промышленность и инновационные технологии. День принца (Prinsjesdag) в Нидерландах проводится ежегодно в третий вторник сентября. В этот день король Нидерландов по традиции произносит речь, в которой представляет в общих чертах направления политики правительства на предстоящий год. Также в День принца принимается бюджет страны на будущий год.

