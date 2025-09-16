https://ria.ru/20250916/neftegaz-2042239961.html
На TNF представили исследование рынка труда в нефтегазовой отрасли
МОСКВА, 16 сен - РИА Новости. Промышленно-энергетический форум TNF и консалтинговая компания "Апрайт" обнародовали исследование кадровых тенденций в нефтегазовой отрасли и смежных сферах экономики, передает корреспондент РИА Новости. "Помимо внутриотраслевой конкуренции, сегодня возникает межотраслевая конкуренция за рабочий персонал. Несмотря на то, что зарплата квалифицированного рабочего в нефтегазе составляет в среднем 113 тысяч рублей, приходится конкурировать и с обрабатывающей отраслью, и с машиностроением", - рассказала руководитель аналитического направления "Апрайт" Екатерина Сподина, представляя исследование в ходе пленарной сессии по кадрам на TNF 2025. Она добавила, что с учетом инфляции рост доходов молодых специалистов в нефтегазовой отрасли за последние три года составил в среднем 47%, что является одним из самых высоких показателей в экономике. Как показало исследование, нефтегазовая отрасль — сфера для образованных людей, где 77% занятых имеют высшее образование. Это не только инженеры и управленческий состав: среди рабочих 39% также имеют высшее образование. По словам Сподиной, необходимость иметь образование накладывает некоторые ограничения на занятость молодежи — в отрасли всего 20% людей в возрасте до 28 лет. Также снижают привлекательность для молодых людей такие факторы, как неудобство расположения, вахтовый метод и сложные графики занятости. При этом 94% студентов, которые получают специализированное нефтегазовое образование, потом не сворачивают в сторону, а идут работать в отрасль. "Поэтому важно привлекать молодежь еще на стадии довузовской профориентации. И, если мы сейчас возрастной баланс в отрасли не устраним, рискуем в будущем остаться с проблемами", - подчеркнула Сподина. Он отметила, что нефтегазовая отрасль по-прежнему высоко котируется у своих текущих работников — 4,2 по пятибалльной шкале. Это выше, чем в обрабатывающей промышленности. Люди ценят отношение работодателей, систему образования, возможность развития внутри компании. Впервые аналитики оцифровали карьерный трек в нефтегазе и нефтехимии. Так, по данным исследования, 10% работников, которые приходят в отрасль на рабочую позицию, максимум через три года уже делают существенные карьерные шаги: становятся либо инженерами, либо занимают руководящие посты. Среди тех, кто начинает карьеру сразу с инженерной должности, доля переходящих на следующую карьерную ступень еще выше — 14%. По этому показателю отрасль одна из лидирующих в стране, отметила Сподина. Промышленно-энергетический форум TNF проходит в Тюмени с 15 по 18 сентября.
