Президент и канцлер ФРГ отвергли требования Навроцкого о репарациях Польше - РИА Новости, 16.09.2025
19:11 16.09.2025
Президент и канцлер ФРГ отвергли требования Навроцкого о репарациях Польше
Президент и канцлер ФРГ отвергли требования Навроцкого о репарациях Польше
БЕРЛИН, 16 сен - РИА Новости. Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер и канцлер ФРГ Фридрих Мерц в ходе приема польского президента Кароля Навроцкого в Берлине в очередной раз отвергли требования Польши выплатить репарации за ущерб после Второй мировой войны. Ранее Навроцкий заявил, что Германия должна выплатить Польше репарации за ущерб от Второй мировой войны. Он анонсировал, что поднимет этот вопрос в ходе своего визита в Берлин во вторник. "Президенты обменялись мнениями о важности тесного и доверительного сотрудничества их стран… В ответ на требование президента Польши о репарациях федеральный президент подчеркнул, что с немецкой точки зрения этот вопрос юридически окончательно урегулирован. Однако содействие памяти и увековечению остается общим делом", - сообщила пресс-секретарь Штайнмайера Керстин Гаммелин в соцсети X. После приёма у Штайнмайера президент Польши встретился с Мерцем. По информации агентства DPA, ссылающегося на источники в кабмине ФРГ, Мерц в разговоре с Навроцким подчеркнул неизменную позицию по вопросу репараций. Ранее уполномоченный правительства ФРГ по делам Польши Кнут Абрахам заявил в интервью медиагруппе RedaktionsNetzwerk Deutschland (RND) в преддверии визита Навроцкого, что вопрос о репарациях Польше юридически урегулирован, вместо этого Берлин мог бы предоставить Варшаве гарантии безопасности. Осенью 2022 года власти Польши заявили, что требуют от Германии 6,2 триллиона злотых (около 1,3 триллиона долларов на тот момент) в качестве репараций за ущерб от Второй мировой войны. В начале октября 2022 года в Германию по линии МИД была направлена соответствующая нота. В правительстве Германии неоднократно заявляли, что не намерены осуществлять выплаты Польше: в Берлине считают, что уже выплатили достаточно крупные репарации и нет оснований ставить под сомнение отказ Польши от репараций в 1953 году. С требованием выплатить репарации выступило предыдущее правительство Польши, сформированное партией "Право и справедливость". После смены кабинета новый министр иностранных дел Сикорский в феврале 2024 года заявил, что вопрос репараций от Германии закрыт, признав, что Польша не имеет юридических прав на них.
Польские военные - РИА Новости, 1920, 09.09.2025
