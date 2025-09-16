https://ria.ru/20250916/moskva-2042232387.html

В Москве приступили к реабилитации пруда в парке 50-летия Октября

В Москве приступили к реабилитации пруда в парке 50-летия Октября - РИА Новости, 16.09.2025

В Москве приступили к реабилитации пруда в парке 50-летия Октября

Специалисты комплекса городского хозяйства приступили к проведению реабилитации пруда в парке 50-летия Октября на западе столицы, сообщил журналистам заммэра... РИА Новости, 16.09.2025

2025-09-16T14:50:00+03:00

2025-09-16T14:50:00+03:00

2025-09-16T14:50:00+03:00

москва сегодня: мегаполис для жизни

москва

петр бирюков

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/06/17/1738184990_0:236:3222:2048_1920x0_80_0_0_324666f69f7570442faa3f6e2f065715.jpg

МОСКВА, 16 сен - РИА Новости. Специалисты комплекса городского хозяйства приступили к проведению реабилитации пруда в парке 50-летия Октября на западе столицы, сообщил журналистам заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков. "Пруд в парке 50-летия Октября был искусственно создан в пойме реки Раменки, на протяжении многих лет он остается любимым местом отдыха местных жителей. Но сейчас водоем находится в неудовлетворительном состоянии: на дне накопились большие объемы ила, наблюдается разрушение береговой полосы. В связи с этим было принято решение провести его комплексную реабилитацию, работы планируем завершить до конца этого года", - рассказал Бирюков. Заместитель мэра пояснил, что водоем площадью 0,6 гектара очистят от ила, отремонтируют береговую полосу и восстановят зону биоплато. "В рамках проекта извлечем иловые отложения общим объемом порядка 2,3 тысячи кубометров, что позволит восстановить необходимую глубину и минимизирует зарастание. После этого решим проблему обмеления - сформируем ложе пруда путем устройства водоупорного слоя. Восстановление береговой полосы протяженностью 348 метров выполним с сохранением старых и устройством новых пологих откосов, удобных для выхода водоплавающих птиц на сушу. Участок бетонного берега отремонтируем, остальной берег укрепим биоматериалом и обустроим газон", - добавил Бирюков. Он уточнил, что на завершающем этапе обновят зону биоплато общей площадью около 300 квадратных метров, в которую в теплое время года высадят водные растения. Глава комплекса городского хозяйства подчеркнул, что специалисты регулярно проводят обследования столичных водоемов, в случае выявления проблем принимается решение о реабилитации. Список водных объектов формируется ежегодно с учетом пожеланий москвичей. Всего в этом году в Москве запланировано обновление 19 прудов.

https://realty.ria.ru/20250912/blagoustroystvo-2041218060.html

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

москва, петр бирюков