В Москве приступили к реабилитации пруда в парке 50-летия Октября
Москва Сегодня: мегаполис для жизни
 
14:50 16.09.2025
В Москве приступили к реабилитации пруда в парке 50-летия Октября
МОСКВА, 16 сен - РИА Новости. Специалисты комплекса городского хозяйства приступили к проведению реабилитации пруда в парке 50-летия Октября на западе столицы, сообщил журналистам заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков. "Пруд в парке 50-летия Октября был искусственно создан в пойме реки Раменки, на протяжении многих лет он остается любимым местом отдыха местных жителей. Но сейчас водоем находится в неудовлетворительном состоянии: на дне накопились большие объемы ила, наблюдается разрушение береговой полосы. В связи с этим было принято решение провести его комплексную реабилитацию, работы планируем завершить до конца этого года", - рассказал Бирюков. Заместитель мэра пояснил, что водоем площадью 0,6 гектара очистят от ила, отремонтируют береговую полосу и восстановят зону биоплато. "В рамках проекта извлечем иловые отложения общим объемом порядка 2,3 тысячи кубометров, что позволит восстановить необходимую глубину и минимизирует зарастание. После этого решим проблему обмеления - сформируем ложе пруда путем устройства водоупорного слоя. Восстановление береговой полосы протяженностью 348 метров выполним с сохранением старых и устройством новых пологих откосов, удобных для выхода водоплавающих птиц на сушу. Участок бетонного берега отремонтируем, остальной берег укрепим биоматериалом и обустроим газон", - добавил Бирюков. Он уточнил, что на завершающем этапе обновят зону биоплато общей площадью около 300 квадратных метров, в которую в теплое время года высадят водные растения. Глава комплекса городского хозяйства подчеркнул, что специалисты регулярно проводят обследования столичных водоемов, в случае выявления проблем принимается решение о реабилитации. Список водных объектов формируется ежегодно с учетом пожеланий москвичей. Всего в этом году в Москве запланировано обновление 19 прудов.
В Москве приступили к реабилитации пруда в парке 50-летия Октября

Реабилитацию пруда в парке 50-летия Октября в Москве завершат до конца года

Парк 50-летия Октября
Парк 50-летия Октября - РИА Новости, 1920, 16.09.2025
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Перейти в медиабанк
Парк 50-летия Октября. Архивное фото
МОСКВА, 16 сен - РИА Новости. Специалисты комплекса городского хозяйства приступили к проведению реабилитации пруда в парке 50-летия Октября на западе столицы, сообщил журналистам заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
"Пруд в парке 50-летия Октября был искусственно создан в пойме реки Раменки, на протяжении многих лет он остается любимым местом отдыха местных жителей. Но сейчас водоем находится в неудовлетворительном состоянии: на дне накопились большие объемы ила, наблюдается разрушение береговой полосы. В связи с этим было принято решение провести его комплексную реабилитацию, работы планируем завершить до конца этого года", - рассказал Бирюков.
Заместитель мэра пояснил, что водоем площадью 0,6 гектара очистят от ила, отремонтируют береговую полосу и восстановят зону биоплато.
"В рамках проекта извлечем иловые отложения общим объемом порядка 2,3 тысячи кубометров, что позволит восстановить необходимую глубину и минимизирует зарастание. После этого решим проблему обмеления - сформируем ложе пруда путем устройства водоупорного слоя. Восстановление береговой полосы протяженностью 348 метров выполним с сохранением старых и устройством новых пологих откосов, удобных для выхода водоплавающих птиц на сушу. Участок бетонного берега отремонтируем, остальной берег укрепим биоматериалом и обустроим газон", - добавил Бирюков.
Он уточнил, что на завершающем этапе обновят зону биоплато общей площадью около 300 квадратных метров, в которую в теплое время года высадят водные растения.
Глава комплекса городского хозяйства подчеркнул, что специалисты регулярно проводят обследования столичных водоемов, в случае выявления проблем принимается решение о реабилитации. Список водных объектов формируется ежегодно с учетом пожеланий москвичей. Всего в этом году в Москве запланировано обновление 19 прудов.
