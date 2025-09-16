https://ria.ru/20250916/moshenniki-2042131064.html
Мошенники используют студентов для программирования, рассказали в МВД
МОСКВА, 16 сен - РИА Новости. Мошенники используют студентов IT-специальностей для написания вирусных кодов под видом испытательного задания якобы для трудоустройства, говорится в материалах МВД, с которыми ознакомилось РИА Новости. Согласно материалам, мошенники подыскивают студентов IT-специальностей, чтобы те создавали вредоносные программы, взламывали аккаунты или создавали фишинговые сайты. При этом злоумышленники убеждают будущих программистов, что все это испытательное задание от "работодателя". "Мошенники обещают профессиональный рост и высокие гонорары. При этом ваш код может быть использован для кибератак", - говорится в материалах.
