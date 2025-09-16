Рейтинг@Mail.ru
16.09.2025
02:25 16.09.2025
Мошенники используют студентов для программирования, рассказали в МВД
Мошенники используют студентов для программирования, рассказали в МВД - РИА Новости, 16.09.2025
Мошенники используют студентов для программирования, рассказали в МВД
Мошенники используют студентов IT-специальностей для написания вирусных кодов под видом испытательного задания якобы для трудоустройства, говорится в материалах РИА Новости, 16.09.2025
МОСКВА, 16 сен - РИА Новости. Мошенники используют студентов IT-специальностей для написания вирусных кодов под видом испытательного задания якобы для трудоустройства, говорится в материалах МВД, с которыми ознакомилось РИА Новости. Согласно материалам, мошенники подыскивают студентов IT-специальностей, чтобы те создавали вредоносные программы, взламывали аккаунты или создавали фишинговые сайты. При этом злоумышленники убеждают будущих программистов, что все это испытательное задание от "работодателя". "Мошенники обещают профессиональный рост и высокие гонорары. При этом ваш код может быть использован для кибератак", - говорится в материалах.
Мошенники используют студентов для программирования, рассказали в МВД

В МВД заявили, что мошенники используют студентов для написания вирусов

МОСКВА, 16 сен - РИА Новости. Мошенники используют студентов IT-специальностей для написания вирусных кодов под видом испытательного задания якобы для трудоустройства, говорится в материалах МВД, с которыми ознакомилось РИА Новости.
Согласно материалам, мошенники подыскивают студентов IT-специальностей, чтобы те создавали вредоносные программы, взламывали аккаунты или создавали фишинговые сайты.
При этом злоумышленники убеждают будущих программистов, что все это испытательное задание от "работодателя".
"Мошенники обещают профессиональный рост и высокие гонорары. При этом ваш код может быть использован для кибератак", - говорится в материалах.
