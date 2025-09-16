https://ria.ru/20250916/moshennichestvo-2042207687.html
В Москве вынесли приговор студенту, обманувшему священника
МОСКВА, 16 сен - РИА Новости. Савеловский суд Москвы приговорил к 6 годам колонии студента за мошенничество в отношении священника, сообщили РИА Новости в суде. "Барбаков Эдуард Эдуардович признан виновным в совершении двух преступлений, предусмотренных частью 4 статьи 159 УК РФ, и окончательно назначено наказание в виде лишения свободы на срок 6 лет с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима", - сказали в суде. Потерпевшим по делу признан священнослужитель. Обвиняемый, который раньше находился под домашним арестом, взят под стражу в зале суда.
