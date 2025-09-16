https://ria.ru/20250916/moshennichestvo-2042207687.html

В Москве вынесли приговор студенту, обманувшему священника

В Москве вынесли приговор студенту, обманувшему священника - РИА Новости, 16.09.2025

В Москве вынесли приговор студенту, обманувшему священника

Савеловский суд Москвы приговорил к 6 годам колонии студента за мошенничество в отношении священника, сообщили РИА Новости в суде. РИА Новости, 16.09.2025

2025-09-16T13:07:00+03:00

2025-09-16T13:07:00+03:00

2025-09-16T16:43:00+03:00

москва

россия

общество

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/10/2042267173_0:125:1269:839_1920x0_80_0_0_9065381123ac4c12400a382ab3d2ed2f.jpg

МОСКВА, 16 сен - РИА Новости. Савеловский суд Москвы приговорил к 6 годам колонии студента за мошенничество в отношении священника, сообщили РИА Новости в суде. "Барбаков Эдуард Эдуардович признан виновным в совершении двух преступлений, предусмотренных частью 4 статьи 159 УК РФ, и окончательно назначено наказание в виде лишения свободы на срок 6 лет с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима", - сказали в суде. Потерпевшим по делу признан священнослужитель. Обвиняемый, который раньше находился под домашним арестом, взят под стражу в зале суда.

https://ria.ru/20250916/moshenniki-2042131064.html

https://ria.ru/20250911/kirov-2041107906.html

москва

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

москва, россия, общество