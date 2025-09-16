Рейтинг@Mail.ru
В Москве вынесли приговор студенту, обманувшему священника
13:07 16.09.2025 (обновлено: 16:43 16.09.2025)
В Москве вынесли приговор студенту, обманувшему священника
В Москве вынесли приговор студенту, обманувшему священника - РИА Новости, 16.09.2025
В Москве вынесли приговор студенту, обманувшему священника
Савеловский суд Москвы приговорил к 6 годам колонии студента за мошенничество в отношении священника, сообщили РИА Новости в суде. РИА Новости, 16.09.2025
МОСКВА, 16 сен - РИА Новости. Савеловский суд Москвы приговорил к 6 годам колонии студента за мошенничество в отношении священника, сообщили РИА Новости в суде. "Барбаков Эдуард Эдуардович признан виновным в совершении двух преступлений, предусмотренных частью 4 статьи 159 УК РФ, и окончательно назначено наказание в виде лишения свободы на срок 6 лет с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима", - сказали в суде. Потерпевшим по делу признан священнослужитель. Обвиняемый, который раньше находился под домашним арестом, взят под стражу в зале суда.
В Москве вынесли приговор студенту, обманувшему священника

© Фото : Суды общей юрисдикции города Москвы/TelegramЗаседание суда по делу о мошеннических действиях в отношении священника в Москве
© Фото : Суды общей юрисдикции города Москвы/Telegram
Заседание суда по делу о мошеннических действиях в отношении священника в Москве
МОСКВА, 16 сен - РИА Новости. Савеловский суд Москвы приговорил к 6 годам колонии студента за мошенничество в отношении священника, сообщили РИА Новости в суде.
"Барбаков Эдуард Эдуардович признан виновным в совершении двух преступлений, предусмотренных частью 4 статьи 159 УК РФ, и окончательно назначено наказание в виде лишения свободы на срок 6 лет с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима", - сказали в суде.
Потерпевшим по делу признан священнослужитель.
Обвиняемый, который раньше находился под домашним арестом, взят под стражу в зале суда.
