https://ria.ru/20250916/morgulov-2042242121.html

Посол Моргулов: жители Китая чтят советских воинов-освободителей

Посол Моргулов: жители Китая чтят советских воинов-освободителей - РИА Новости, 16.09.2025

Посол Моргулов: жители Китая чтят советских воинов-освободителей

Жители Китая особо чтят советских воинов-освободителей и хорошо помнят об оказанной СССР значительной военной и экономической помощи в годы войны сопротивления... РИА Новости, 16.09.2025

2025-09-16T15:20:00+03:00

2025-09-16T15:20:00+03:00

2025-09-16T15:20:00+03:00

харбин

китай

игорь моргулов

япония

в мире

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/0a/1998359430_0:0:3000:1688_1920x0_80_0_0_0c80687ceca26f8358a604022df6890c.jpg

ХАРБИН (Китай), 16 сен – РИА Новости. Жители Китая особо чтят советских воинов-освободителей и хорошо помнят об оказанной СССР значительной военной и экономической помощи в годы войны сопротивления Японии, заявил во вторник посол России в Китае Игорь Моргулов. Во вторник в городе Харбин китайской северо-восточной провинции Хэйлунцзян прошла серия памятных мероприятий, посвященных 80-летию Парада в честь Победы над милитаристской Японией, состоявшегося в Харбине 16 сентября 1945 года. "В Китае хорошо помнят об оказанной СССР значительной военной и экономической помощи в годы войны сопротивления Японии, особо чтят советских воинов-освободителей. По всей стране бережно сохраняются величественные мемориалы советским героям, ставшие символами нашей братской дружбы", - заявил Моргулов на приеме по случаю 80-летия Парада в честь Победы. Посол поблагодарил правительство и жителей провинции Хэйлунцзян "за память о подвиге героев, принесших свои жизни на алтарь свободы и независимости наших стран". "Уроки 80-летней давности остаются актуальными и сегодня. Эта годовщина напоминает: благополучие и стабильность в нашем сложном и изменчивом мире достигаются только общими усилиями. Наш долг – не допустить повторения трагедии прошлого, укреплять дружбу и сотрудничество между всеми народами, решительно противостоять любой человеконенавистнической идеологии", - подчеркнул дипломат. Харбин был освобожден от японской оккупации 20 августа 1945 года войсками 1-го Дальневосточного фронта, 2-го Дальневосточного фронта и силами Краснознаменной Амурской флотилии в ходе Маньчжурской стратегической наступательной операции. Героев, освобождавших Северо-Восток Китая, хоронили на русских кладбищах в городе Харбин и его окрестностях. На старом Успенском кладбище было до 80 тысяч русских захоронений разных лет, рядом с ним был дополнительно создан воинский участок, на котором был похоронен 91 советский воин. В 1957-1958 годах Успенское кладбище было закрыто и русские могилы перенесли на кладбище "Хуаншань" под Харбином. С учетом позднее обнаруженных останков погибших героев на "Хуаншане" сегодня покоятся 111 советских бойцов.

https://ria.ru/20250508/zayavlenie-2015800160.html

https://ria.ru/20250902/naryshkin-2039021624.html

харбин

китай

япония

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

харбин, китай, игорь моргулов, япония, в мире