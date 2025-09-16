https://ria.ru/20250916/morgulov-2042242121.html
Посол Моргулов: жители Китая чтят советских воинов-освободителей
Жители Китая особо чтят советских воинов-освободителей и хорошо помнят об оказанной СССР значительной военной и экономической помощи в годы войны сопротивления... РИА Новости, 16.09.2025
ХАРБИН (Китай), 16 сен – РИА Новости. Жители Китая особо чтят советских воинов-освободителей и хорошо помнят об оказанной СССР значительной военной и экономической помощи в годы войны сопротивления Японии, заявил во вторник посол России в Китае Игорь Моргулов. Во вторник в городе Харбин китайской северо-восточной провинции Хэйлунцзян прошла серия памятных мероприятий, посвященных 80-летию Парада в честь Победы над милитаристской Японией, состоявшегося в Харбине 16 сентября 1945 года. "В Китае хорошо помнят об оказанной СССР значительной военной и экономической помощи в годы войны сопротивления Японии, особо чтят советских воинов-освободителей. По всей стране бережно сохраняются величественные мемориалы советским героям, ставшие символами нашей братской дружбы", - заявил Моргулов на приеме по случаю 80-летия Парада в честь Победы. Посол поблагодарил правительство и жителей провинции Хэйлунцзян "за память о подвиге героев, принесших свои жизни на алтарь свободы и независимости наших стран". "Уроки 80-летней давности остаются актуальными и сегодня. Эта годовщина напоминает: благополучие и стабильность в нашем сложном и изменчивом мире достигаются только общими усилиями. Наш долг – не допустить повторения трагедии прошлого, укреплять дружбу и сотрудничество между всеми народами, решительно противостоять любой человеконенавистнической идеологии", - подчеркнул дипломат. Харбин был освобожден от японской оккупации 20 августа 1945 года войсками 1-го Дальневосточного фронта, 2-го Дальневосточного фронта и силами Краснознаменной Амурской флотилии в ходе Маньчжурской стратегической наступательной операции. Героев, освобождавших Северо-Восток Китая, хоронили на русских кладбищах в городе Харбин и его окрестностях. На старом Успенском кладбище было до 80 тысяч русских захоронений разных лет, рядом с ним был дополнительно создан воинский участок, на котором был похоронен 91 советский воин. В 1957-1958 годах Успенское кладбище было закрыто и русские могилы перенесли на кладбище "Хуаншань" под Харбином. С учетом позднее обнаруженных останков погибших героев на "Хуаншане" сегодня покоятся 111 советских бойцов.
