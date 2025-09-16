https://ria.ru/20250916/monetochka-2042157936.html

Монеточке* запретили въезд в несколько стран, пишут СМИ

Монеточке* запретили въезд в несколько стран, пишут СМИ - РИА Новости, 16.09.2025

Монеточке* запретили въезд в несколько стран, пишут СМИ

Певице Елизавете Гырдымовой*, известной под псевдонимом Монеточка*, запретили въезд в ОАЭ, Сербию и Турцию из-за антироссийских высказываний, пишет... РИА Новости, 16.09.2025

МОСКВА, 16 сен — РИА Новости. Певице Елизавете Гырдымовой*, известной под псевдонимом Монеточка*, запретили въезд в ОАЭ, Сербию и Турцию из-за антироссийских высказываний, пишет Telegram-канал Mash."География гастролей Лизы Гырдымовой* сократилась до шенгенской зоны", — говорится в публикации.По информации издания, запрет касается именно стран с безвизовым въездом для россиян.Гырдымова* числится в реестре иноагентов с января 2023 года. Как указывал Минюст, она собирала деньги в поддержку недружественной страны – Украины, получала поддержку от иностранных источников, высказывалась против спецоперации и живет за пределами России.* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента в России

