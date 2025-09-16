https://ria.ru/20250916/mishustin-2042240738.html

На создание безопасных условий труда выделили 36 миллиардов рублей

На создание безопасных условий труда выделили 36 миллиардов рублей

2025-09-16T15:18:00+03:00

россия

михаил мишустин

МОСКВА, 16 сен – РИА Новости. Российские власти в 2025 году предусмотрели 36 миллиардов рублей на создание безопасных условий труда на предприятиях и еще почти 40 миллиардов рублей – в 2026 году, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин в видеообращении к участникам и организаторам десятой Всероссийской недели и охраны труда. По словам Мишустина, основная тема Всероссийской недели и охраны труда – "Народосбережение – гарантия устойчивого развития" – крайне важна. К задачам сохранения населения, повышения благополучия людей относится и ответственное отношение каждой организации к вопросам создания комфортных и безопасных условий труда, заметил премьер. "В прошлом году инвестиции компаний в подобные мероприятия возросли на 20 процентов, составив почти 210 миллиардов рублей. В свою очередь, и государство регулярно увеличивает объем средств, которые направляются работодателям, чтобы предупреждать риски для людей. В текущем году на эти цели предусмотрено 36 миллиардов рублей и еще почти 40 – в следующем", - сообщил Мишустин. Глава правительства также отметил, что форум востребован в России и за ее пределами. "Сюда, в Сочи, прибыли профессионалы из всех российских регионов и более чем 30 зарубежных стран. Среди них – специалисты в области охраны, а также рынка труда, занятости, социальной защиты, здравоохранения. Представители предпринимательского, научного сообществ и государственных органов власти", - добавил премьер. Он сообщил, что участники Всероссийской недели и охраны труда в ходе дискуссий, семинаров и других деловых мероприятий смогут обменяться опытом и обсудить подходы к внедрению наиболее эффективных практик охраны труда. "И главное – предложить решения, которые помогут обустроить рабочие места, используя для этого современные технологии", - подчеркнул Мишустин.

