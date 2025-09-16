Рейтинг@Mail.ru
ВСУ пытались расширить географию ударов вглубь России, заявил Мирошник - РИА Новости, 16.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
07:11 16.09.2025
https://ria.ru/20250916/miroshnik-2042146698.html
ВСУ пытались расширить географию ударов вглубь России, заявил Мирошник
ВСУ пытались расширить географию ударов вглубь России, заявил Мирошник - РИА Новости, 16.09.2025
ВСУ пытались расширить географию ударов вглубь России, заявил Мирошник
Украинские формирования за неделю 8-14 сентября продолжали попытки расширить географию ударов вглубь РФ, заявил посол МИД РФ по особым поручениям по... РИА Новости, 16.09.2025
2025-09-16T07:11:00+03:00
2025-09-16T07:11:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
республика башкортостан
республика крым
родион мирошник
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/1e/2014423718_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_b43a44b49e324d397a63d8799193dc56.jpg
МОСКВА, 16 сен - РИА Новости. Украинские формирования за неделю 8-14 сентября продолжали попытки расширить географию ударов вглубь РФ, заявил посол МИД РФ по особым поручениям по преступлениям киевского режима Родион Мирошник. "В отчетный период украинские вооруженные формирования продолжали попытки расширения географии ударов вглубь территории России. При помощи БПЛА самолетного типа были совершены ночные налеты на гражданские объекты в Республике Башкортостан, Республике Крым, Краснодарском Крае, Пермском Крае, Севастополе, Волгоградской, Воронежской, Калужской, Ленинградской, Липецкой, Нижегородской, Орловской, Ростовской, Рязанской, Смоленской и Тамбовской областях", - сообщил Мирошник в своем еженедельном докладе. При этом свыше 70% всех боеприпасов, выпущенных украинскими вооруженными формированиями по гражданским целям, приходились на Белгородскую и Херсонскую области, отметил Мирошник.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
россия
республика башкортостан
республика крым
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/1e/2014423718_342:0:3071:2047_1920x0_80_0_0_f8b108ddf41350bcfd270a16a22d6c95.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
безопасность, россия, республика башкортостан, республика крым, родион мирошник
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Республика Башкортостан, Республика Крым, Родион Мирошник
ВСУ пытались расширить географию ударов вглубь России, заявил Мирошник

Мирошник заявил, что ВСУ продолжают попытки расширить географию ударов вглубь

© AP Photo / Efrem LukatskyУкраинские военнослужащие
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 16.09.2025
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Украинские военнослужащие. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 16 сен - РИА Новости. Украинские формирования за неделю 8-14 сентября продолжали попытки расширить географию ударов вглубь РФ, заявил посол МИД РФ по особым поручениям по преступлениям киевского режима Родион Мирошник.
"В отчетный период украинские вооруженные формирования продолжали попытки расширения географии ударов вглубь территории России. При помощи БПЛА самолетного типа были совершены ночные налеты на гражданские объекты в Республике Башкортостан, Республике Крым, Краснодарском Крае, Пермском Крае, Севастополе, Волгоградской, Воронежской, Калужской, Ленинградской, Липецкой, Нижегородской, Орловской, Ростовской, Рязанской, Смоленской и Тамбовской областях", - сообщил Мирошник в своем еженедельном докладе.
При этом свыше 70% всех боеприпасов, выпущенных украинскими вооруженными формированиями по гражданским целям, приходились на Белгородскую и Херсонскую области, отметил Мирошник.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьРоссияРеспублика БашкортостанРеспублика КрымРодион Мирошник
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала