https://ria.ru/20250916/miroshnik-2042146698.html

ВСУ пытались расширить географию ударов вглубь России, заявил Мирошник

ВСУ пытались расширить географию ударов вглубь России, заявил Мирошник - РИА Новости, 16.09.2025

ВСУ пытались расширить географию ударов вглубь России, заявил Мирошник

Украинские формирования за неделю 8-14 сентября продолжали попытки расширить географию ударов вглубь РФ, заявил посол МИД РФ по особым поручениям по... РИА Новости, 16.09.2025

2025-09-16T07:11:00+03:00

2025-09-16T07:11:00+03:00

2025-09-16T07:11:00+03:00

специальная военная операция на украине

безопасность

россия

республика башкортостан

республика крым

родион мирошник

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/1e/2014423718_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_b43a44b49e324d397a63d8799193dc56.jpg

МОСКВА, 16 сен - РИА Новости. Украинские формирования за неделю 8-14 сентября продолжали попытки расширить географию ударов вглубь РФ, заявил посол МИД РФ по особым поручениям по преступлениям киевского режима Родион Мирошник. "В отчетный период украинские вооруженные формирования продолжали попытки расширения географии ударов вглубь территории России. При помощи БПЛА самолетного типа были совершены ночные налеты на гражданские объекты в Республике Башкортостан, Республике Крым, Краснодарском Крае, Пермском Крае, Севастополе, Волгоградской, Воронежской, Калужской, Ленинградской, Липецкой, Нижегородской, Орловской, Ростовской, Рязанской, Смоленской и Тамбовской областях", - сообщил Мирошник в своем еженедельном докладе. При этом свыше 70% всех боеприпасов, выпущенных украинскими вооруженными формированиями по гражданским целям, приходились на Белгородскую и Херсонскую области, отметил Мирошник.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

россия

республика башкортостан

республика крым

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

безопасность, россия, республика башкортостан, республика крым, родион мирошник