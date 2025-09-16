https://ria.ru/20250916/miroshnik-2042146698.html
ВСУ пытались расширить географию ударов вглубь России, заявил Мирошник
ВСУ пытались расширить географию ударов вглубь России, заявил Мирошник - РИА Новости, 16.09.2025
ВСУ пытались расширить географию ударов вглубь России, заявил Мирошник
Украинские формирования за неделю 8-14 сентября продолжали попытки расширить географию ударов вглубь РФ, заявил посол МИД РФ по особым поручениям по... РИА Новости, 16.09.2025
2025-09-16T07:11:00+03:00
2025-09-16T07:11:00+03:00
2025-09-16T07:11:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
республика башкортостан
республика крым
родион мирошник
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/1e/2014423718_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_b43a44b49e324d397a63d8799193dc56.jpg
МОСКВА, 16 сен - РИА Новости. Украинские формирования за неделю 8-14 сентября продолжали попытки расширить географию ударов вглубь РФ, заявил посол МИД РФ по особым поручениям по преступлениям киевского режима Родион Мирошник. "В отчетный период украинские вооруженные формирования продолжали попытки расширения географии ударов вглубь территории России. При помощи БПЛА самолетного типа были совершены ночные налеты на гражданские объекты в Республике Башкортостан, Республике Крым, Краснодарском Крае, Пермском Крае, Севастополе, Волгоградской, Воронежской, Калужской, Ленинградской, Липецкой, Нижегородской, Орловской, Ростовской, Рязанской, Смоленской и Тамбовской областях", - сообщил Мирошник в своем еженедельном докладе. При этом свыше 70% всех боеприпасов, выпущенных украинскими вооруженными формированиями по гражданским целям, приходились на Белгородскую и Херсонскую области, отметил Мирошник.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
россия
республика башкортостан
республика крым
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/1e/2014423718_342:0:3071:2047_1920x0_80_0_0_f8b108ddf41350bcfd270a16a22d6c95.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, россия, республика башкортостан, республика крым, родион мирошник
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Республика Башкортостан, Республика Крым, Родион Мирошник
ВСУ пытались расширить географию ударов вглубь России, заявил Мирошник
Мирошник заявил, что ВСУ продолжают попытки расширить географию ударов вглубь